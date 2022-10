So erreichen Sie Daniel Gräber:

Zu Beginn der sich abzeichnenden Gaskrise erntete Robert Habeck viel Lob, auch aus der Industrie. Der Grünen-Politiker, angetreten als Superminister mit ehrgeizigen Klimazielen, wirkte als Krisenmanager pragmatisch, offen und kommunikativ. Doch davon ist nicht mehr viel übrig. Die unglückliche Gasumlage, die schleppende Rückkehr von Kohlekraftwerken, die ausbleibenden Erfolge bei der Suche nach neuen Erdgaslieferanten wecken Zweifel, ob der Wirtschaftsminister seiner Aufgabe gewachsen ist. Hinzu kommt Habecks Weigerung, am Atomtabu seiner Partei zu rütteln und die von maßgeblichen Ökonomen dringend empfohlene Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke anzugehen. In Wirtschaftskreisen fragt man sich, was dahintersteckt: grüne Ideologie oder falsche Berater?

Die Antwort lautet: beides. Habecks wichtigster Mann im Ministerium ist der verbeamtete Staatssekretär Patrick Graichen, Schwager des Parlamentarischen Staatssekretärs und ehemaligen Grünen-­Geschäftsführers Michael Kellner. Graichen ist für die Abteilungen Klimaschutz, Wärme/Wasserstoff und Strom zuständig. Eigentlich holte ihn der Hausherr in sein Ministerium, um eine Jahrhundertaufgabe zu stemmen: den Umbau des deutschen Energiesystems. Weg von Atomstrom, Kohle und später auch Erdgas, hin zu Sonne, Wind und Wasserstoff. Doch jetzt muss er das bestehende Energiesystem retten, um Deutschlands Industrie vor dem Niedergang zu bewahren. Kann das gut gehen?