Christoph Bohm ist seit Juni 2024 offiziell Chefbundestrainer Wasserspringen. Derzeit gastiert er mit seinem Team bei den Olympischen Spielen in Paris. Cicero erreicht ihn via Telefon am Freitagmorgen am Beckenrand. Es ist der letzte Trainingstag vor dem ersten Wettkampf am Samstag.

Herr Bohm, Sie sind mit ihrem Olympia-Team vor gut einer Woche in Paris angekommen. Wie ist Ihr erster Eindruck?