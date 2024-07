Sie kommt aus Kamerun. Sie nennt Cottbus ihre Heimat. Sie will für die CDU in den Brandenburger Landtag. Und sie kandidiert dazu ausgerechnet in einer Hochburg der rechtspopulistischen AfD. Gestern Abend wurde Adeline Abimnwi Awemo beim Aufhängen von Wahlplakaten in Cottbus tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt. Eine Frau habe sie attackiert und mit den Worten „Ihr seid keine Menschen“ rassistisch beleidigt.

Adeline Awemo ist promovierte Umweltinge­nieurin. An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat sie ihren Master erworben, später auch ihre Doktorarbeit geschrieben. „Cottbus ist wie Kumba, die Stadt, in der ich geboren bin“, sagt Awemo über die Bergbau- und Industriestadt, in der sie lebt, seit sie 2002 nach Deutschland kam. „Cottbus ist für mich ein Zuhause geworden: Cottbus ist Heimat.“