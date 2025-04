Die Welt ist in Aufruhr, es brennt an allen Ecken und Enden. Vor allem aber dürfte mit der Abschottung von Donald Trumps Amerika der sogenannte „Westen“ zum Auslaufmodell werden. Gleichzeitig bilden sich global neue Machtzentren heraus. Kurzum: Geopolitik, also das weltweite Ringen um Einflusszonen, ist plötzlich wieder angesagt. Über diese Rückkehr des „Great Game“ unterhält sich Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier mit dem Schriftsteller Steffen Kopetzky, der sich in seinem literarischen Werk ausführlich mit Geopolitik auseinandergesetzt hat.

Blickt man heute auf die deutsche Außenpolitik, scheint Deutschland von den aktuellen Ereignissen einigermaßen überrumpelt zu sein. Das zeigt sich allein schon daran, wie schwach und ganz offensichtlich unvorbereitet die Bundeswehr angesichts der von Olaf Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“ war und immer noch ist. Steffen Kopetzky spricht in dieser Podcast-Ausgabe deshalb nicht nur über sein neues Buch „Atom“, in dem es um das Wetteifern der großen Kriegsparteien in Sachen Raketenforschung und Atomtechnik während des Zweiten Weltkriegs geht. Sondern er erklärt auch, inwiefern es so etwas wie eine verloren gegangene deutsche Tradition in Sachen Geopolitik gibt.

Alexander Marguier (li.) und Steffen Kopetzky in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 30. März 2025 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: