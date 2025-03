Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Philipp Peyman Engel ist Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, der auflagenstärksten jüdischen Zeitung in Deutschland. 2023 erhielt der Sohn einer aus dem Iran stammenden Jüdin die Auszeichnung „Chefredakteur des Jahres“ des Medium Magazins. Der im Ruhrgebiet aufgewachsene Engel ist tief besorgt über den offenen Antisemitismus, den Juden seit dem 07. Oktober 2023 auf deutschen Straßen ausgesetzt sind. Doch von welcher Seite geht die größte Gefahr hierzulande für Juden aus?

„Es ist laut des des Lagebilds des Zentralrats der Juden natürlich ein Fakt, dass die Anfeindungen im Alltag am meisten aus der muslimischen Community, aus der arabisch-stämmigen Community kommen“, sagt Engel. Besonders traurig mache ihn derzeit, dass insbesondere junge jüdische Familien immer häufiger über eine Auswanderung nachdenken würden. Der Kampf gegen den Antisemitismus sei in erster Linie auch ein Kampf für die Demokratie: „Wo kommen wir in Deutschland denn bloß hin, wenn wir uns von diesem antisemitischen Mob unterkriegen lassen?“

Clemens Traub (li.) und Philipp Peyman Engel / Antje Berghäuser und Marco Limberg

Das Gespräch wurde am 17. März 2025 aufgezeichnet.

