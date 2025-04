Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Was schon seit Wochen in den Kommentarspalten dieser Republik befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Die AfD hat mit 24 Prozent ein neues Umfrage-Allzeithoch erreicht und mit der mutmaßlich künftigen Kanzlerpartei in einer INSA-Umfrage gleichgezogen. Vom Einbruch der Zustimmung zu CDU/CSU können weder SPD noch Grüne profitieren, sondern allein die Rechtspartei.

Kein Wunder, dass deren Vorsitzende Alice Weidel aus dem Jubeln nicht mehr herauskommt. Die AfD muss selbst gar nichts tun, sondern einfach bloß geduldig abwarten. Es ist im Grunde so, als könnte sie im Schlafwagen demnächst zur politisch stärksten Kraft des Landes werden.