Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Diskussionsforums „ Beyond the Obvious “. Zuvor war er bei der Boston Consulting Group (BCG). Zuletzt erschien sein Buch „ Ein Traum von einem Land: Deutschland 2040 “.

Auf dem 22. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) im Oktober 1961 wurde ein ambitioniertes Programm beschlossen. Demnach sollte die Sowjetunion bereits 20 Jahre später die USA in jeder Hinsicht überholt haben: bei Arbeitsproduktivität, Industrie- und landwirtschaftlicher Produktion und dem Wohlstand der Menschen.

Die Nutzung von Wohnraum, die Versorgung mit Wasser und Wärme, die kommunalen Verkehrsmittel und die Versorgung der Kinder sollten für alle unentgeltlich sein. Bekanntlich sind diese großen Pläne gescheitert und die UdSSR ist genau zehn Jahre nach dem anvisierten Zeitpunkt untergegangen.

Daraus folgt aber nicht automatisch, dass man sich als Nation keine ambitionierten Ziele setzen sollte. Man sollte daraus aber schlussfolgern, dass die eigenen Mittel ausreichend vorhanden und geeignet sein müssen, um das gesetzte Ziel realistisch zu erreichen und man sollte zudem einen Plan B für den Fall haben, dass sich die Zielerreichung als schwieriger herausstellt.

Fünf Jahre vor den anderen EU-Staaten

Deutschland hat sich ebenfalls ein ambitioniertes Ziel gesetzt und es nun auch im Grundgesetz erwähnt – die Klimaneutralität unseres Landes bis zum Jahre 2045. Wir wollen, nachdem es 33 Jahre (1990 – 2023) gedauert hat, den CO2-Ausstoß um 43 Prozent (1,3 Prozentpunkte p.a.) zu senken, die restlichen 57 Prozent in 22 Jahren schaffen (2,6 Prozentpunkte p.a.). Obwohl die schlechte Konjunktur und die fortschreitende Deindustrialisierung in den letzten zwei Jahren geholfen hat, muss jeder, der schon mal etwas vom Pareto-Prinzip gehört hat – die ersten 80 Prozent des Erfolges erreicht man mit 20 Prozent des Aufwands, die letzten 20 Prozent des Erfolges mit 80 Prozent des Auswands – ob dieser Zielsetzung den Kopf schütteln. Vor allem dann, wenn man noch dazu versucht, dieses Ziel ohne Kernenergie zu erzielen, decken doch Wind- und Solarstrom zur Zeit nur sieben Prozent des Primärenergiebedarfs des Landes.

Hinzu kommt, dass Deutschland sich vorgenommen hat, das Ziel der Klimaneutralität bereits 2045 zu erreichen, während die EU als Ganzes das Jahr 2050 anstrebt. Abgesehen davon, dass die anderen Staaten der EU auch feststellen werden, dass die Kosten exponentiell steigen und der Nutzen der Klimaschutzmaßnahmen gegen Null geht, wenn die wichtigsten Emittenten China, USA und Indien nicht genauso ambitioniert vorgehen – was sie nicht tun – stellt sich die Frage, welchen Nutzen es hat, wenn Deutschland fünf Jahre vor den anderen EU-Staaten klimaneutral ist.

Die Kosten werden enorm sein

Leider gibt es einen solchen Nutzen nicht, wie Professor Manuel Frondel vom RWI – Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie zum Thema vorrechnet. Aufgrund des EU-weiten Emississionshandels würde eine frühere Zielerreichung Deutschlands den anderen Staaten erlauben etwas langsamer bei der eigenen Emissionsreduktion vorzugehen. Der kumulierte Ausstoß der EU an Treibhausgasen bliebe unverändert. Hinzu kommt, dass im Jahre 2045 der Anteil Deutschlands an den weltweiten Emissionen deutlich geringer sein wird, weshalb die fünf Jahre dann wohl nur wenigen Wochen des chinesischen Ausstoßes entsprechen werden.

Halten wir dessen ungeachtet am Ziel 2045 fest, werden die Kosten enorm sein. Allein deshalb, weil naturgemäß die teuersten Maßnahmen am Schluss ergriffen werden – ein Grundsatz, der zugegebenermaßen in der deutschen Klimapolitik oft vergessen wird und zu hohen Kosten für uns alle führt. Frondel beziffert die Mehrkosten des um fünf Jahre nach vorne gezogenen Ziels auf einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag.

Optimisten verweisen auf die technologische Vorreiterrolle Deutschlands, weil wir angesichts der Herausforderung gezwungen sind, Lösungen für die am schwersten zu reduzierenden Emissionen zu finden. Das Problem ist dabei die nicht geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir die Einzigen auf der Welt sein werden, die diese Technologien auch anwenden. Die anderen pflanzen lieber Bäume oder verabschieden sich vom Ziel der Klimaneutralität.