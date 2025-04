Zufall, da sein Vorgänger, Botschafter Gerd Wagner, im September 1997 mit elf Kollegen, darunter fünf Deutschen, bei einem Hubschrauber-Absturz in Bosnien ums Leben kam. Wagner war damals erst drei Monate im Amt. Er war Nachfolger von Botschafter Michael Steiner geworden, des ehemaligen außenpolitischen Beraters von Kanzler Gerd Schröder. Steiner hätte eigentlich nach Amtsende des damaligen HR selber diesen Posten übernehmen sollen, doch Kanzler Helmut Kohl versagte ihm seine Zustimmung, obwohl er in Bosnien bei allen drei Völkern beliebt war. Angesichts der über 350.000 bosnischen Flüchtlinge, die noch in Deutschland waren, wollte Kohl jedoch keinerlei Risiko eingehen und im Falle eines Scheiterns in Bosnien einen deutschen Top-Diplomaten als Verantwortlichen auf dieser exponierten Stelle haben. Damit blieb die wichtige Stellvertreter-Position in „deutscher Hand“. Das OHR war damals eine der Adressen in der internationalen Politik.