Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „ Future for Fridays? “ im Quadriga-Verlag.

Kapital-Ressortleiter Daniel Gräber spricht im Cicero Podcast mit Clemens Traub über die aktuelle Visa-Affäre von Annalena Baerbock, die sich wie ein Krimi liest. Es geht um gefälschte Pässe, erfundene Verwandtschaftsverhältnisse und mutmaßliche Tarnidentitäten ausländischer Agenten und darum, dass Deutschland seit Baerbocks Amtsantritt sehr großzügig und ohne genau hinzusehen Einreiseerlaubnisse an Einwanderer aus aller Welt verteilt. Besonders brisant: Sicherheitsbehörden hatten davor gewarnt, doch das Auswärtige Amt setzte sich darüber hinweg.

Das Auswärtige Amt sei unter Annalena Baerbock zu einem regelrechten Migrations-Ministerium der „No nations, no borders“-Ideologie geworden: „Wir können nach unseren investigativen Recherchen eindeutig sagen, dass das Ganze System hatte. Es ist von ganz oben, nämlich von Außenministerin Annalena Baerbock, genauso gewollt. Das war nicht bloß ein einzelner Beamter, der schlampig arbeitete“, sagt Daniel Gräber.

Doch wie sind wir als Cicero-Redaktion überhaupt an die hochsensiblen Akten gekommen? Und welche Rolle haben Informanten in der Recherche zur Visa-Affäre von Baerbock gespielt? Daniel Gräber gibt im Cicero Podcast spannende Einblicke in die Arbeitsweise eines Investigativjournalisten.

Daniel Gräber (li.) und Clemens Traub in der Cicero-Redaktion / Dominik Herrmann

Das Gespräch wurde am 18. Juli 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



