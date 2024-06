Karl Schlögel ist einer der besten deutschen Russland-Kenner, viele seiner Bücher sind Standardwerke – beispielsweise „Das sowjetische Jahrhundert“ oder „Die Mitte liegt ostwärts“. Er war Professor an der Universität Konstanz und an der Viadrina in Frankfurt an der Oder – ist aber kein klassischer Studierzimmer-Gelehrter, sondern jemand, der sich sein Wissen über die Regionen, für die er sich interessiert und über die er forscht, durch zahlreiche ausgedehnte Reisen erschlossen hat.

Im Cicero Podcast Politik spricht Schlögel über seine erste Fahrt noch als Jugendlicher in die Sowjetunion und darüber, wie sich das Land im Verlauf der Jahrzehnte verändert hat. Es geht um das Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine, um die Wesensmerkmale des „Putinismus“ sowie um die Frage, ob die russische Vielvölker-Föderation überhaupt zu Europa gehört und wie deren Zukunft nach einem möglichen Kriegsende aussehen könnte. Droht womöglich ein Zerfall – oder kommt es bestenfalls zu einer „Neugründung“ unter demokratischen Vorzeichen?

Karl Schlögel äußert sich mehr als verwundert über die Russland-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz. Vor allem aber entsetzt ihn der Ton, den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gegenüber jenen anschlägt, die eine bessere militärische Unterstützung der Ukraine fordern. Sein Fazit: Die von Scholz propagierte „Zeitenwende“ ist in der Breite der Bevölkerung noch überhaupt nicht angekommen – genauso wenig allerdings wie bei etlichen Spitzenpolitikern.

Karl Schlögel (li.) und Alexander Marguier in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 22. Mai 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.

Mehr Podcast-Episoden: