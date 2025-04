Die neue Regierung aus CDU/CSU und SPD will sich in ihrer Arbeit auf den wirtschaftlichen Aufschwung konzentrieren. Dazu ist offenbar auch SPD-Chef Lars Klingbeil zu Konzessionen bereit. Bei der Präsentation des Koalitionsvertrags verteidigte der mögliche nächste Kanzler und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz das neue Bündnis: „Die politische Mitte in Deutschland kann die Probleme des Landes lösen.“ CSU-Chef Markus Söder bündelte die Aussagen der neuen Formation in der Formulierung: „Dies ist keine Ampel, dies ist keine Groko, dies ist ein Neustart.“

Friedrich Merz konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages der künftigen schwarz-roten Bundesregierung erklärte er, in dem Papier würde ganz vieles stehen, was in den vergangenen Tagen ganz anders geschrieben und vermutet worden wäre. Seine Botschaft war klar und etwas trotzig: Er und die Union haben viel erreicht, vor allem viel mehr als die Kritiker geargwöhnt hatten.