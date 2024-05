Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ist eine der streitbarsten und streitfreudigsten Politikerinnen des Landes. Derzeit noch im Bundestag und als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, demnächst aller Voraussicht nach als Abgeordnete in Brüssel, kämpft sie für ihre politischen Anliegen – etwa die Unterstützung der Ukraine durch weitere Waffenlieferungen – und nimmt dabei selten ein Blatt vor den Mund.

Von sich selbst sagt sie, sie sei aber nicht nur gut im Austeilen, sondern auch gut im Einstecken. Ben Krischke, Leiter Digitales bei Cicero, schrieb kürzlich einen Kommentar über einen Vorfall bei einer Wahlkampfveranstaltung von „Oma Courage“ (dies lässt Strack-Zimmermann auf ihre Wahlplakate drucken). Dort fragte sie einen Kritiker der Ampelpolitik wiederholt, wer dessen Arbeitgeber sei und ob dieser wisse, was er hier tue. Manche werteten das als Drohung einer Liberalen. Der Clip ging viral – und Cicero lud Strack-Zimmermann in den Podcast ein.

Ben Krischke (li.) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Dieser Einladung folgte die FDP-Politikerin und besuchte die Redaktion in den Redaktionsräumen in Berlin. Im Podcast geht es dann auch nicht um Taurus-Lieferungen, sondern um grundsätzlichere Fragen, über die Ben Krischke mit Strack-Zimmermann diskutierte: Kann sie wirklich so gut einstecken, wie sie behauptet? Was hat es mit den rund 200 Anzeigen pro Monat auf sich, die Strack-Zimmermann stellt? Und inwiefern können und sollten Politiker im Sinne einer gesunden Debattenkultur mit gutem Beispiel vorangehen? Am Rande ging es dann auch noch um Fußball, denn Strack-Zimmermann ist Fan von Fortuna Düsseldorf.

Das Gespräch wurde am 16. Mai 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



