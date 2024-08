Schon heute ist klar, wohin die Reise gehen wird: Die Zustimmungswerte der FDP sind in Sachsen und Thüringen kaum noch messbar, die Grünen dürften nur noch in Sachsen überhaupt eine Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Und die SPD, einst in Eisenach (Thüringen) und Leipzig (Sachsen) gegründet, hat sich ausgerechnet an ihren historischen Ursprungsorten zu einer Splitterpartei entwickelt. Die Parteien der Ampelregierung kommen in den aktuellen Umfragen in beiden Ländern nur noch auf rund 15 Prozent der Stimmen – und zwar zusammengenommen.

Dass die AfD in Thüringen die Wahlen gewinnen wird, scheint außerdem ausgemacht. Mit Zustimmungswerten von rund 30 Prozent liegt sie uneinholbar vorn. Spannend ist nur noch, wer auf Platz zwei ins Ziel einlaufen wird: Die CDU unter Spitzenkandidat Mario Voigt oder das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).