Herr Siggelkow, das Bundeskriminalamt (BKA) definiert Messerangriffe in seiner Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) als „Tathandlungen, bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder ausgeführt wird“. Was macht aus Ihrer Perspektive aus der Zusammenarbeit mit Jugendlichen das Messer im Vergleich zu anderen Kleinwaffen so beliebt bei den Heranwachsenden?