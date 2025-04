„Über Geld spricht man nicht, man hat es“, weiß der Volksmund. Doch weil sich die Union nach der jüngsten Bundestagswahl als Partei des Peseten-Schwindels entpuppt hat, wird in Deutschland gerade sehr viel über Geld gesprochen. Aus der Perspektive von Rot-Schwarz – die Reihenfolge ist bewusst so gewählt – aber nicht über eigenes Geld, sondern über das Geld der anderen, der Steuerzahler nämlich, die ohne Mitspracherecht neue Milliardenschulden an der Backe haben werden. Werden deshalb, weil ja nicht 1 Billion Euro auf irgendein Konto überwiesen werden, sondern in Einzelschritten darauf zugegriffen wird.

1 Billion Euro auf 83 Millionen Einwohner verteilt: Das ergibt nach Adam Riese rund 12.000 Euro pro Kopf. Das ist sehr viel Geld. Auch für Steuerzahler wie den Autor dieser Zeilen, die keine lukrativen Beraterverträge mit, sagen wir, Ursula von der Leyen abgeschlossen haben, um sich überflüssige Dienste, die zwischen Aufstehen und Zubettgehen erbracht werden, vergolden zu lassen. Kurzer Reminder: Wenn ein Staat Schulden aufnimmt, dann hat nicht der Staat die Schulden aufgenommen, sondern die Bevölkerung einmal ums Eck.