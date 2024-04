Rückenwind fühlt sich besser an als Gegenwind. Das gab sogar FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Sonntagabend bei Caren Miosga zu. Und dennoch fährt diese Frau, die demnächst für die FDP nach Brüssel gehen will, gerne mitten hinein in den Sturm, um bei windigen Metaphern zu bleiben. Strack-Zimmermann leitet seit der Bundestagswahl 2021 den Verteidigungsausschuss und brachte es schnell zu sehr viel öffentlicher Aufmerksamkeit. Einerseits weil die heute fast schon vergessene Christine Lambrecht (SPD) die vielleicht schlechteste Verteidigungsministerin aller bundesrepublikanischen Zeiten war. Da füllte Strack-Zimmermann als eine Art inoffizielle Verteidigungsministerin nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Lücke.

Andererseits, weil sie – Miosga nutzte dieses altbackene Wort, das aber eigentlich ein schönes ist – auch sehr „schroff“ auftritt, was im besseren Fall erfrischenden Klartext im politischen Diskurs bedeutet. Im schlechteren Fall jedoch, dass Strack-Zimmermann bisweilen übers Ziel hinausschießt – oder sich deutlich im Ton vergreift, wie kürzlich bei einer Wahlkampfveranstaltung, als sie einen Demonstranten mit der wiederholten Frage angegangen war, wer dessen Arbeitgeber sei und ob dieser wisse, was sein Angestellter gerade tue.