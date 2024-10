Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Wir schreiben den 30. Juli 1907, als der angehende Schiffbauingenieur Hans Castorp seinen Cousin Joachim Ziemßen von Hamburg aus im Lungenheilsanatorium Berghof in Davos besucht. Drei Wochen gedenkt Castorp zu bleiben. Es werden daraus sieben Jahre. Erst am 30. Juli 1914 reist Castorp wieder ab, hinunter ins Flachland und hinein in das Gemetzel des Ersten Weltkriegs, „das arge Tanzvergnügen“, wie es der Dichter und Chronist der Ereignisse mit dem ihm eigenen Zynismus nennt.

Und er fährt fort: „Lebewohl, Hans Castorp, des Lebens treuherziges Sorgenkind! Deine Geschichte ist aus. Zu Ende haben wir sie erzählt; sie war weder kurzweilig noch langweilig, es war eine hermetische Geschichte. Wir haben sie erzählt um ihretwillen, nicht deinethalben, denn du warst simpel.“