Die Schauspielerin Caroline Peters, Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und der Berliner Schaubühne, ehemalige Kommissarin des ARD-Quotenhits „Mord mit Aussicht“ und Filmpartnerin von Christoph Maria Herbst und Iris Berben in Sönke Wortmanns erfolgreichem Film „Der Vorname“, hat ihren ersten Roman vorgelegt. In „Ein anderes Leben“ geht es um Hanna, ihre drei Töchter und deren drei Väter – alles Schulkameraden, die Hanna nacheinander geheiratet hat. Er handelt von Beziehungen untereinander in dieser großen Patchworkfamilie, mit der Mutter als Ankerpunkt.

Wie es zu diesem Rollenwechsel von der Bühne an den Schreibtisch kam, erzählt die Schauspielerin im Gespräch mit Julia Marguier. Schon länger sieht sich Peters damit konfrontiert, dass Schauspielerinnen mit fortschreitendem Alter häufig keine interessanten Rollen mehr von den Fernsehsendern angeboten bekommen, sondern meist nur schlecht geschriebene Mütterrollen. „Oft sind diese Mütterrollen ein bisschen zurückgeblieben. Dies wird aber nicht so explizit gesagt, weil man ja progressiv und modern sein will. Aber gleichzeitig ist es doch so gemeint.“ Die Zeit des Kulturshutdowns während der Coronapandemie hat sie genutzt, um sich ausgehend von ihrer eigenen Familiengeschichte mit Müttern, den Rollenvorstellungen und -erwartungen, den eigenen und denen der anderen Familienmitglieder auseinanderzusetzen und daraus einen Roman zu machen.

Wie sehr die Schauspielerei in ihren Schreibprozess mit eingeflossen ist und was die Geschichte von Hanna und ihren Töchtern mit ihrem eigenen Leben zu tun hat, darüber berichtet Caroline Peters im Cicero Podcast Literaturen.



Caroline Peters (li.) und Julia Marguier in der Cicero-Redaktion / D. Herrmann

Caroline Peters: Ein anderes Leben, Rowohlt Berlin, 2024 / D. Herrmann

Das Gespräch wurde am 23. September 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



