An einem Mittwochabend Anfang April trifft sich der CDU-Ortsverein Leipzig-­Mitte zum Stammtisch. Das Thema ist durchaus heikel: „Schwarz-Rot in Sachsen – bald auch zurück im Bundestag?“ Rund 25 Parteimitglieder sind in das Hinterzimmer eines auf sächsische Küche spezialisierten Restaurants am Rande der Innenstadt gekommen, um über die angepeilte Koalition zwischen Union und SPD zu sprechen, und die Atmosphäre ist skeptisch bis einigermaßen bedrückt – immerhin sind CDU/CSU einen Tag zuvor bei der Sonntagsfrage auf 25 Prozent abgesackt, womit sie nur noch einen Punkt vor der AfD stehen. „Jetzt müssen wir in der Regierung aber wirklich über uns hinauswachsen“, sagt der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete. Die anderen nicken zustimmend.

Vor einer Austrittswelle wie im Stadtverband des mecklenburgischen Seebads Kühlungsborn blieb die Leipziger CDU bisher zwar verschont. Aber eine Aufbruchstimmung, wie sie angesichts einer bevorstehenden CDU-Kanzlerschaft nach dem Scheitern der Ampelkoalition in Berlin eigentlich zu erwarten gewesen wäre, macht sich überhaupt nicht breit. Vielmehr herrscht Konsens darüber, dass der eigene Parteivorsitzende und Kanzleranwärter den Sozialdemokraten bei den Koalitionsverhandlungen viel zu weit entgegengekommen sei. „Ich kenne Friedrich Merz noch aus der Jungen Union in NRW“, erzählt ein distinguiert gekleideter Herr um die sechzig, „der war schon damals ein Schaukelpferd.“ Soll heißen: Merz sei ein Opportunist, der nur daran denkt, wie er ins Amt kommt.