Gleich vier Umfragen aus den letzten Tagen lassen die AfD jubeln. Zum ersten Mal in ihrer jungen Geschichte liegt sie gleichauf mit der CDU/CSU, zweimal nur knapp hinter der Union. Die mediale Resonanz darauf ist eindeutig: Der Wortbruch von Friedrich Merz in Bezug auf die Schuldenbremse treibe Unionswähler – jedenfalls bei den Demoskopen – in die Arme der Rechtsaußenpartei. Was auffällt: So gut wie niemand denkt laut darüber nach, warum die SPD ihren Status als Arbeiterpartei an Weidel, Höcke & Co. verloren hat. Auch wird so gut wie nicht zur Kenntnis genommen, dass die „Volkspartei“ SPD bei 16 Prozent herumdümpelt, mal 8, mal 9 Prozentpunkte hinter der AfD. Aus dem Rennen um Platz 1 scheinen sich die Genossen verabschiedet zu haben.

Bei den Parteien links der Mitte wird der scheinbar unaufhaltsame Aufstieg der in Teilen rechtsextremen AfD allein auf das Konto der Union gebucht. Besonders die Grünen behaupten, Merz und die CDU hätten in der Migrationspolitik die Haltung der AfD übernommen und hoffähig gemacht. Dass die Forderungen der Union nach einer strikten Begrenzung der illegalen Migration bei den Wählern bis weit ins linke Lager auf Zustimmung stoßen, wird ausgeblendet. Möglichst viele Zuwanderer, die uns alle angeblich bereichern, bleibt der Kern grüner Migrationspolitik. Da rangiert Ideologie vor Fakten.