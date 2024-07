Unmittelbar nach dem Terror der Hamas am 7. Oktober gingen die Bilder von pro-palästinensischen Freudenfesten auf der Neuköllner Sonnenallee durch die deutschen Medien. Hupende Autos, das arabische Blätterteiggebäck Baklava wurde verteilt. Was deutschlandweit auf Entsetzen stieß, war für die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güner Balci alles andere als überraschend: „Wissen Sie, bereits nach den Anschlägen vom 11. September 2001 sind in Neukölln einige Muslime auf die Straße gegangen und haben den islamistischen Terror gefeiert.”

Für die in Neukölln geborene Balci ist der Antisemitismus kein exklusives Problem des Berliner Brennpunktviertels. Viel eher sei das multikulturelle Neukölln längst zu einem Spiegelbild Deutschlands geworden. „Während die Probleme mit reaktionären Muslimen anderswo totgeschwiegen werden, reden wir schonungslos darüber. Nur wer die Konflikte offen benennt, ist in der Lage, sie zu lösen“, sagt sie im Cicero-Podcast. Eine Philosophie, die von Heinz Buschkowsky in den 2000er Jahren vorgelebt wurde und an der in Neukölln unter dem amtierenden Bezirksbürgermeister Martin Hikel festgehalten wird.

Mit tiefer Sorge blickt Balci derzeit auch auf das Erstarken des Islamismus. Der Krieg in Gaza spiele den Islamisten in ihrem Bezirk in die Hände. Auf TikTok verbreiteten islamistische Gruppen wie „Muslim Interaktiv” erfolgreich die Propaganda der Hamas. „Selbstverständlich geraten muslimische Jugendliche in die Fänge islamistischer Demagogen, wenn es in ihrem Viertel ausschließlich reaktionäre Moscheegemeinden gibt. Und das Schlimmste daran: Selbst führende Politiker haben den politischen Islam über Jahre hinweg hofiert”, sagt Balci.

Güner Balcı (li.) und Clemens Traub im Rathaus Neukölln / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 26. Juni 2024 aufgezeichnet.

