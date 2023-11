Herr Hikel, unmittelbar nach dem barbarischen Terror der Hamas gingen die Bilder von pro-palästinensischen Freudenbekundungen auf der Sonnenallee durch die deutschen Medien. Haben die antisemitischen Vorfälle in Neukölln Sie überrascht?

Nein, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Dass es eine breite Anfälligkeit für antisemitische Parolen gibt, ist leider nichts Neues. Das war traurigerweise erwartbar und ist auch genauso eingetreten.

Neukölln erzeugte nun wieder einmal bundesweite Negativschlagzeilen. Zuletzt war dies bei den Ausschreitungen in der Silvesternacht der Fall. Was läuft in Neukölln schief?

Neukölln hält der deutschen Gesellschaft bei Konflikten immer wieder den Spiegel vor. Das hatten wir bei Integrationsfragen, bei gescheiterten Bildungsbiografien, und so ist es nun auch beim Thema Antisemitismus. Plakativ könnte man sagen: Wir sind das Spiegelbild Deutschlands. Jede deutsche Großstadt hat inzwischen jene Konflikte, mit denen wir in Neukölln schon seit Jahren umgehen müssen. Schauen Sie ins Ruhrgebiet oder nach Frankfurt am Main. Ausschließlich Neukölln als bundesweites Synonym für problematische Entwicklungen zu nennen, wird der Realität daher nicht gerecht. Auch Antisemitismus ist kein exklusives Neukölln-Problem.

Ich habe von einer jüdischen Familie in Berlin gehört, die ihren Kindern verboten hat, nach Neukölln zu fahren. Können Sie als Bürgermeister die Sicherheit von Juden in Ihrem Bezirk garantieren?

Ich kann alle Juden verstehen, die Vorbehalte haben und nicht mit dem Davidstern über die Sonnenalle laufen möchten. Ich habe größtes Verständnis dafür und finde diese Tatsache sehr schade. Leider gibt es die Erfahrung, dass es regelmäßig Übergriffe auf hebräischsprachige und sichtbar jüdische Menschen gibt.

Martin Hikel / dpa

Warum hat Ihr Bezirk ein derart großes Problem mit Antisemitismus?

Antisemitismus ist nicht nur in Neukölln verbreitet, er ist in der gesamten Republik vorhanden. Wir haben einen hohen Bevölkerungsanteil arabischer Menschen in unserem Bezirk, für die der Nahostkonflikt einen besonderen emotionalen Stellenwert hat. In vielen Neuköllner Wohnzimmern wird täglich arabisches Fernsehen konsumiert, das einseitig und propagandistisch über den derzeitigen Krieg berichtet. Dann verwundert es leider nicht, dass sie ein tief antisemitisches Mindset vor sich hertragen.

Das ist jedoch nur die eine Seite der Medaille: Nach dem 7. Oktober habe ich auch die großen Solidaritätsdemos der deutschen Bevölkerung vermisst. Das liegt auch daran, dass große Teile des linksintellektuellen Milieus ein indifferentes Verhältnis zu Israel haben. Bei anderen Gelegenheiten wie „Black Lives Matter“ oder dem Ukrainekrieg sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Jetzt vernehme ich ein schmerzvolles Schweigen. Dieses Schweigen schafft einen großen Resonanzraum, der die hetzerischen Demonstrationen aus der arabischen Community erst möglich macht.

Doch verharmlost diese Argumentation nicht den spezifisch arabischen Antisemitismus, der in großen Teilen der migrantischen Community existiert?

Überhaupt nicht, ich stimme Ihnen absolut zu. Die Offenheit für Antisemitismus ist in der arabischen Community größer, weil ihr Weltbild oftmals durch arabischsprachige Medien geprägt ist. Das ist ein Fakt.

Wir müssen uns allerdings fragen, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Sicherlich liegt es auch daran, dass der arabische Antisemitismus aus falscher Toleranz zu lange verharmlost wurde. Doch was wir dabei nicht vergessen dürfen: Weil die Zivilgesellschaft in den letzten Wochen derart leise war, können die arabischen Antisemiten nun so laut sein.

Lehrer aus multikulturell geprägten Bezirken berichten von einem deutlichen Anstieg antisemitischer Äußerungen seit dem 7. Oktober an ihren Schulen. Gab es ähnliche Vorfälle auch in Neukölln?

Insgesamt ist der Antisemitismus an Schulen in Neukölln rückläufig. Doch wir hatten in den letzten Wochen einen sehr unangenehmen Vorfall. Einzelne Schüler haben auf ihrem Schulhof demonstrativ und teilweise vermummt Palästinafahnen geschwenkt. Als ein Lehrer intervenierte und die Schüler aufforderte, die Fahnen runterzunehmen, ist es zu einem tätlichen Konflikt ausgeartet. Nun wird gegen den Lehrer und den Schüler ermittelt. Das war eine Maximaleskalation. Später haben sich noch Eltern eingeschaltet, die sich mit den Schülern solidarisiert haben. Mittlerweile hat sich die Situation durch das engagierte Kollegium beruhigt.

Doch wir müssen ehrlich sein: Ein solcher Vorfall zeigt, wie sehr dieser Nahostkonflikt an unseren Schulen angekommen ist. Jetzt ist es wichtig, dass unsere Lehrkräfte mit den Schülern über das hochemotionalisierte Thema intensiv diskutieren und dabei klare Grenzen aufzeigen.

Wie können Sie als Neuköllner Bürgermeister den Antisemitismus in Ihrem Bezirk bekämpfen?

Der israelbezogene Antisemitismus ist derart verbreitet, dass wir unmittelbar nicht viel machen können. Unsere Sicherheitsbehörden müssen so ausgestattet und geschult werden, dass sie bei antisemitischen Parolen unmissverständlich einschreiten. Realistisch können wir unmittelbar nur herzlich wenig machen.

Mittelbar müssen wir prüfen, inwiefern unsere Demokratieprojekte auch gegen Antisemitismus wirksam sein können. Denn für mich ist der Kampf gegen Antisemitismus immer auch der Kampf für Demokratie und eine liberale Gesellschaft im aufklärerischen Sinne. Dazu gehört auch, unmissverständlich Grenzen aufzuzeigen, wenn Antisemitismus auftritt. Projekte gegen Antisemitismus und Israelhass an den Schulen und in Vereinen müssen gestärkt werden. Wir müssen dem Hass in unserem Bezirk den Kampf ansagen.

Außerdem ist es enorm wichtig, den Schülern Medienkompetenz zu vermitteln. Wir dürfen nicht vergessen: Viele dieser antisemitischen Fake-News erreichen die jungen Menschen über arabischsprachige Fernsehsender und soziale Medien wie TikTok oder Instagram. Als ich bei einer Diskussion mit Schülern gewesen bin, sind mir Dinge um die Ohren geflogen, die mich fassungslos gemacht haben.

Müssen wir nicht auch die Migrationspolitik der letzten Jahre neu bewerten und überdenken?

Es zeigt die Schwäche unserer Integrationsleistung, wenn wir dem Hass gegen Israel nichts entgegenzusetzen haben. Wir haben zu lange weggeschaut, die Probleme nicht deutlich genug benannt. Wir dürfen die Leistungsfähigkeit der Kommunen nicht überlasten, sonst ist die Integrationspolitik zum Scheitern verurteilt. Das ist eine wichtige Grundsatzfrage. Wir müssen als Staat klare Werte gegenüber Flüchtlingen einfordern können. Die letzten Wochen zeigen offensichtlich, dass dies in Teilen leider noch nicht funktioniert. Da haben wir versagt. Deswegen müssen wir die Wertevermittlung stärker forcieren.

Der deutsch-israelische Psychologe und Buchautor Ahmad Mansour fordert bei Flüchtlingen, die antisemitisch in Erscheinung treten, konsequente Abschiebungen. Prävention und Bildung seien wichtig, doch sie müssten notfalls auch die ganze Härte des Rechtsstaats zu spüren bekommen. Wie sehen Sie das?

Es muss natürlich Einfluss auf das Asylverfahren von Flüchtlingen haben, die auf Demonstrationen antisemitischen Hass säen. Auch ist eine Abschiebung im Zweifel sicherlich eine richtige Entscheidung. Der Rechtsstaat muss immer konsequent sein, immer. Das galt für die Krawalle in Neukölln an Silvester, und das muss jetzt auch für die antisemitischen Ausschreitungen an der Sonnenallee gelten.

Wir dürfen jedoch auch die Augen nicht davor verschließen, dass die Ambivalenz gegenüber Israel bis tief ins intellektuelle Milieu hineinreicht. Es waren Bio-Deutsche, die vor dem Auswärtigen Amt gesessen und „Free Palestine“ skandiert haben. Das Thema Antisemitismus geht in Deutschland über die Sonnenallee hinaus.

Die Hamas und Samidoun sind inzwischen seitens des Bundesinnenministeriums verboten worden. Wie viele Mitglieder dieser radikal-palästinensischen Organisationen leben gesichert in Neukölln?

Es gibt wohl gerade einmal eine Handvoll Samidoun-Mitglieder. Diese haben sich allerdings in Neukölln sehr gut vernetzen können. In Deutschland gibt es insgesamt 450 Hamas-Mitglieder, doch wie viele davon in Neukölln leben, müssen sie den Verfassungsschutz fragen.

Auf der Sonnenallee ist uns in Läden seit längerem die Praxis bekannt, dass gesammelte Spendengelder später an die Hamas oder die Hisbollah transferiert werden. Außerdem wissen wir über die Verzahnung von libanesischen Clanmitgliedern und Organisationen wie der Hamas oder der Hisbollah. In Deutschland umgesetztes Geld der Clanstrukturen wird als Spende in die entsprechenden Gebiete gesendet.

Auch einige Islamverbände in Deutschland verharmlosten den Terror der Hamas. Können diese zukünftig noch ein geeigneter Kooperationspartner für den deutschen Staat und den Bezirk Neukölln sein?

Wir haben die Islamverbände zu lange hofiert. Daher müssen wir nun ein Zeichen setzen: Millî Görüş, Ditib und die Muslimbrüder dürfen für uns keine Partner sein. Denn wir sollten uns nichts vormachen: Diese Organisation haben nicht nur einen theologischen Auftrag, sondern versuchen, den politischen Islam aus dem Nahen Osten offensiv in die deutschen Moscheen zu tragen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der jetzigen Islamkonferenz, die viele dieser politisch motivierten Vertreter in ihren Reihen hat, nicht kooperieren dürfen. Vielmehr müssen wir uns die Frage stellen, wie wir den Dialog mit all den liberalen und unorganisierten Muslimen in unserem Land besser führen können. Denn diese machen immerhin 80 Prozent der in Deutschland lebenden Muslime aus.

Doch wo sind diese Stimmen in den letzten Wochen? Braucht es jetzt nicht auch ein entschiedenes Entgegentreten gegen Antisemitismus aus der liberalen arabischen Community?

Sie haben absolut recht. Jetzt ist die ideale Gelegenheit gekommen, dass sich diejenigen Vertreter in unserem Bezirk zeigen, die es anders meinen. Wir haben eine Erklärung aufgesetzt, in der wir den Terror der Hamas verurteilt und uns hinter jüdisches Leben in Neukölln gestellt haben. Diese Erklärung haben auch viele arabische Vereine unterschrieben. Nun kann die arabische Community in unserem Bezirk bekennen, dass sie mit Antisemitismus und Israelhass nichts am Hut haben möchte. Eine riesige Chance, denn es gibt leider noch zu viele Menschen in Neukölln, die den Hass säen.

Doch dürfen wir bei alldem nicht vergessen, dass diese Menschen nicht stellvertretend für alle Neuköllner stehen. Neukölln ist nicht nur die Sonnenallee, sondern ein Bezirk, in dem 330.000 Menschen größtenteils sehr friedlich miteinander leben.

Die Integrationsbeauftragte von Neukölln, Güner Balci, schilderte in einem „Tagesthemen“-Interview über muslimischen Antisemitismus, dass sie lange überlegen musste, ob sie die Anfrage annehmen werde. Die Furcht vor hasserfüllten Reaktionen ist anscheinend groß. Wie empfinden Sie das?

Das ist bitter. Mittlerweile bekommen wir auch schnell den Vorwurf des Rassismus entgegengeworfen, wenn wir Politiker offenkundige Probleme in der Öffentlichkeit benennen. Hassnachrichten vergiften unseren politischen Diskurs. Es gibt in unserer Gesellschaft leider zu viele Menschen, die den Pluralismus der Meinungen nicht aushalten können. Der in den arabischen Communities vorzufindende Antisemitismus muss kritisiert werden dürfen. Denn nur, wenn wir die Konflikte klar beim Namen nennen, können wir auch an den Lösungen arbeiten.

Das Gespräch führte Clemens Traub.