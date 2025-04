Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Fünfzehn Minuten hatten die rund 1600 Mitarbeiter von USAid in Washington, um am 27. oder am 28. Februar ihre Sachen aus den Büros abzuholen. Das wurde ihnen und der Weltöffentlichkeit direkt auf der Homepage usaid.gov mitgeteilt. Die neue US-Regierung hat dort auch verkündet, was sie von der amerikanischen Behörde für Entwicklungshilfe hält, die seit ihrer Gründung durch John F. Kennedy 1961 der größte nationalstaatliche Entwicklungshilfe-Geber der Welt war: „Unter Präsident Trump werden die Verschwendung, der Betrug und der Missbrauch jetzt beendet.“

Der Großteil der 10 000 im Ausland beschäftigten Mitarbeiter ist schon entlassen. 5800 Verträge sind um 92 Prozent gekürzt worden, das entspreche einer Summe von rund 54 Milliarden Dollar, gab das US-Außenministerium bekannt, in das die Reste von USAid eingegliedert werden. USAid war das erste Vernichtungsziel des Trump-Beauftragten Elon Musk und seines neuen Department of Government Efficiency (DOGE) auf seinem Feldzug zur Verkleinerung des Verwaltungsapparats und Ausmerzung des „Deep State“ der Vorgängerregierungen.