„Das ist ein schlechter Tag für das Völkerstrafrecht“, sprach diejenige, die vom Völkerrecht kommt, am vergangenen Donnerstag vor versammelter Presse. Was den letzten Donnerstag nach Ansicht von Annalena Baerbock zu einem Tiefpunkt für das Völkerstrafrecht machte, war der Empfang Benjamin Nethanjahus durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Man kann nur hoffen, dass es eine ihrer letzten Amtshandlungen war und sie dann rasch als Grüßaugust nach New York entschwindet.

Doch nicht nur Frau Baerbock, auch die anderen üblichen Verdächtigen zeigten sich betroffen. So gab etwa der der ehemalige SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zu Protokoll, hier hätten sich „zwei Regierungschefs zusammengetan (...), die in ihren Ländern rechtsstaatliche und demokratische Regeln systematisch versuchen auszuhebeln“.

Das ist natürlich Unsinn. Doch Mützenichs Statement unterstreicht einmal mehr, auf welchem Niveau in Deutschland inzwischen über internationale Politik debattiert wird. Man beschimpft und beleidigt. Man erhebt sich selbst moralisch über andere. Man gibt den Besserwisser und Selbstgerechten. Diplomatie? Geschmeidige Sprache? Ein stets freundlicher und unverbindlicher Ton? – Fehlanzeige. Insbesondere in Deutschland herrscht rüpelhafter Bekenntniszwang.

Avantgarde der moralisch Erleuchteten

Schwarzweiß scheint die neue Trendfarbe der deutschen Diplomatie. Man selbst wähnt sich dabei selbstverständlich auf der Seite der Weißen, zusammen mit einer kleinen Avantgarde ebenfalls moralisch und menschenrechtlich Erleuchteter. Die dunklen Mächte sind hingegen Russland, die USA, China, Argentinien, quasi der gesamte Nahe Osten, Israel inklusive, weite Teile Afrikas und Asiens, aber auch europäische Nachbarn mit vermeintlich fragwürdigen Regierungen – wie etwa Ungarn.

Wie absurd diese Theater ist, scheint keinem mehr aufzufallen. Und dass es mit Diplomatie nichts zu tun hat, auch nicht. Besonders peinlich ist nicht nur aus historischen Gründen allerdings das Auftreten der Noch-Außenministerin gegenüber Israel: Wenn sich allen Ernstes eine deutsche Außenministerin darüber echauffiert, dass ein israelischer Premierminister von einem anderen ausländischen Regierungschef empfangen wird, ist das zumindest bemerkenswert – um es mal so auszudrücken.

Mindestens ebenso bemerkenswert ist jedoch auch die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit. In einem Land, in dem man sich routinemäßig über jede Lappalie aufregt, scheint die Herabsetzung des Regierungschefs des jüdischen Staates zu einem Verbrecher eine Selbstverständlichkeit zu sein, der man Applaus zu zollen hat. Noch vor wenigen Jahren hätte ich so etwas nicht für unmöglich gehalten. Aber man lernt ja nicht aus.

Vollstrecker des völkerrechtlichen Weltgeistes

Dazu gehört auch, dass man die Umstände, insbesondere was die Legitimität des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) abgeht, vollkommen ausblendet. Denn anders als suggeriert entbehrt der Haftbefehl gegen Netanjahu jeder juristischen Grundlage. Angeklagt werden dürfen durch den IStGH nämlich nur Personen, die aus einem Land stammen, das den IStGH auch anerkennt. Israel hat dies aber nie getan.

Hinzu kommt, dass IStGH-Chefankläger Karim Khan Israel im Dezember 2023 durchaus anerkennend ein „robustes System, das die Einhaltung des internationalen humanitären Rechtes garantieren soll“, bescheinigt hatte. Umso größer war die Verwunderung und Verärgerung auf israelischer Seite über die Haftbefehlsanträge. Sogar Israels Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara – eine erbitterte Gegnerin Netanjahus und von diesem innenpolitisch bedrängt – sah daher keine Grundlage für das Vorgehen des IStGH und bestritt dessen Zuständigkeit.

Im Auswärtigen Amt spielen solche Petitessen jedoch keine Rolle. Hier sieht man sich als Vollstrecker des völkerrechtlichen Weltgeistes. Dabei leistet man einer verhängnisvollen Entwicklung Vorschub: der zunehmenden Verrechtlichung von Politik. Damit beraubt man dem Politischen sein eigentliches Wesen. Politik wird reduziert auf Gebote, die es zu befolgen gilt. Wer abweicht, kommt vor Gericht.

Ideologisierung des Rechts

Diese einfältige Haltung wird auch nicht dadurch besser, dass innenpolitisch ganz Ähnliches zu beobachten ist. Auch hier wird Politik zunehmend durch höchstrichterliche Entschlüsse ersetzt. Und die Politik tut alles, diese Tendenz weiter zu fördern, indem man allen möglichen Zielen und Idealen Verfassungsrang gibt.

Somit ist das ungebührliche Auftreten der Annalena Baerbock nicht nur Ausdruck verrutschter Maßstäbe und einer überheblichen und moralverblendeten Außenpolitik. Er ist vor allem Folge einer allgemeinen Tendenz, das Strafrecht zu missbrauchen, um politische oder moralische Vorstelllungen zur Not mit gerichtlicher Macht durchsetzen zu können. Diese Ideologisierung des Rechts kann langfristig nur zu seiner Aushöhlung führen.