Natürlich kommen wir in vielen Lebensbereichen an Künstlicher Intelligenz (KI) nicht mehr vorbei. KI-gestützte Systeme sind in Produktionsprozessen, in der Forschung, in der Logistik, in der Diagnostik, in der Kriegsführung und in vielen Dienstleistungsbereichen im Einsatz, und es kommen ständig neue Bereiche hinzu. KI-Systeme können wissenschaftliche Arbeiten oder auch Artikel und ganze Bücher in allen möglichen Sparten und Stilen schreiben, sie können komponieren, Bilder „malen“, Städte planen und politische Prozesse komplex analysieren, daraus Schlüsse ziehen und Empfehlungen formulieren.

Aber was ihnen fehlt, sind subjektive, menschliche Gedanken und Empfindungen. Dennoch hat mich auch mal interessiert, ob mir ein KI-System bei meiner Genusskolumne hilfreich zur Seite stehen könnte. Schließlich werden KI-Systeme mittlerweile ja auch für die geschmackliche Beurteilung von Speisen und Getränken eingesetzt. Meine Fragen habe ich an DeepSeek und ChatGPT gerichtet, die beiden bekanntesten, auch für Privatnutzer kostenfrei zugänglichen Systemen.