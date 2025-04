Als auf dem Petersplatz eine Bombe explodiert, hören die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle den Knall, doch was los ist, wissen sie nicht. Die Koalitionsverhandlungen in Berlin erinnern ein wenig an das Konklave in Rom. Über eine fiktive Papstwahl lief gerade ein Film in den Kinos. Drinnen wird über die Zukunft der Kirche gerungen, draußen verändert sich die Welt schneller, als es die Entscheider mitkriegen. CDU/CSU und SPD beraten an drei verschiedenen Orten über eine neue Regierung und damit über die Zukunft des Landes. Doch nach außen dringt, wo auch immer die Runde sitzt, verblüffend wenig über den Fortgang der Beratungen. Nach den Sondierungen und den Vorverhandlungen in den Arbeitsgruppen ist die sogenannte 19-Runde nun deutlich disziplinierter, was die Verschwiegenheit angeht.

Fest steht, dass das Wenige, welches wir wissen, im Unionslager viel Unzufriedenheit erzeugt. Auch bereits Geeintes scheint in Frage zu stehen – wenn etwa die Co-SPD-Chefin Saskia Esken erklärt, eine neue Migrationspolitik sei gar nicht erforderlich, da angesichts sinkender Zahlen alles schon in Ordnung sei. Doch vom Verhandlungstisch hört man, Esken dürfe draußen erzählen, was sie wolle, weil sie drinnen wenig zu melden habe. Stimmt's oder nicht? Co-Chef Lars Klingbeil habe seine SPD stramm unter Kontrolle, wird erzählt. Da hätten nur wenige andere Sozialdemokraten auch die Prokura, etwas Relevantes zu sagen.