Die Caritas ist Deutschlands größter Arbeitgeber. An vielen Stellen sei die Not der Menschen spürbar, sagt die Caritas-Präsidentin Eva-Maria Welskop-Deffaa. Sie beklagt die Tonlage in der Bürgergeld-Debatte: „Wenn sie vom Missbrauch her argumentiert, verkennt sie, in der Art wie sie geführt wird, die realen Probleme der Menschen.“ Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn hält dagegen. Er beklagt, dass der katholische Sozialverband sich nicht deutlich genug zum Prinzip der Selbstverantwortung bekenne. „Von denen, die was können, erwarte ich, dass sie sich selbst helfen“, so Spahn. Das müsse die Caritas anerkennen. Das Bürgergeld habe den Sozialstaat in einer Weise ausgebaut, der das Leistungsprinzip untergrabe, so Spahn.

Auch in der Flüchtlingsdebatte setzten der CDU-Mann und die Caritas-Frau deutlich unterschiedliche Akzente. Welskop-Deffaa sieht im deutschen Sozialstaat keinen Treiber für Migration. Der entscheidende Faktor sei die Notsituation in den Herkunftsländern. Jens Spahn entgegnet, die meisten Menschen würden eben in Länder mit hohen Sozialstandards fliehen. Seine Sorge sei, dass die ungeregelte Migration „auf Dauer auch die Akzeptanz von Sozialstaat unterminieren“ könnte.

Das Gespräch wurde am 25. Juli 2024 in den Räumen des Deutschen Caritasverbands in Berlin aufgezeichnet.

Jens Spahn (li.), Eva Maria Welskop-Deffaa und Volker Resing in den Räumen des Deutschen Caritasverbands in Berlin / Thomas Meyer, OSTKREUZ

