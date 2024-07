Thorsten Frei ist Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Abgeordneter für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar.

Herr Frei, neue Aktenfunde, die von Cicero öffentlich gemacht wurden, belegen, dass Warnungen der Bundespolizei vom Auswärtigen Amt ignoriert und trotz Bedenken Visa an verdächtige Afghanen ausgestellt wurden. Wie bewerten Sie die Vorgänge?

Die Vorgänge müssen zunächst weiter minutiös aufgearbeitet werden und alle Fakten auf den Tisch. Wenn nötig, in letzter Konsequenz auch im Rahmen eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Die jetzt schon vorliegenden Informationen legen den Verdacht nahe, dass im Auswärtigen Amt die Visavergabe zuweilen nach Gutsherrenart und über bestehendes Recht hinweg erfolgt ist. Das ist inakzeptabel und muss Konsequenzen haben. Strafrechtlich, und auch politisch.

Die Außenministerin hat laut Aktenvermerk persönlich interveniert und gefordert, man solle gegenüber dem Bundesinnenministerium „hart bleiben“ und gegebenenfalls „eskalieren“. Was muss jetzt passieren?

Dass Ressorts untereinander für ihre Positionen kämpfen, ist gängige Praxis und nicht per se verwerflich. Wenn sich die Bundesaußenministerin dabei – möglicherweise sogar wissentlich – auf rechtswidriges Handeln ihres Hauses gestützt hat, wäre das jedoch absolut indiskutabel. Das gilt es jetzt herauszufinden.

Das Außenministerium lobt sich für das Bundesaufnahmeprogramm, mit dem bis 2022 rund 27.000 Afghanen nach Deutschland gekommen sind und in der Folge monatlich rund 1000 weitere – ausweislich der Akten. Wie soll Ihrer Meinung nach mit afghanischen Ausreisewilligen umgegangen werden?

Das Bundesaufnahmeprogramm muss endgültig gestoppt werden. Es hat sich – unter anderem durch die faktische Auslagerung hoheitlicher Aufgaben an NGOs bei der Identifizierung von Ausreisekandidaten – als zu missbrauchsanfällig erwiesen. Ganz abgesehen davon, dass angesichts der gewaltigen Migrationsherausforderungen für freiwillige Aufnahmeprogramme überhaupt kein Raum besteht.

Der Bundeskanzler hat erneut in umgekehrter Richtung Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. Halten Sie das für realistisch?

Der Bundeskanzler hat vollkommen recht. Ich teile auch nicht das häufig vorgetragene Argument, dass automatisch jedem in Afghanistan Verfolgung und existenzielle Armut droht. Die Gerichte sehen das teilweise genauso. Natürlich sind Abschiebungen nach Afghanistan schwieriger abzuwickeln als in einen Rechtsstaat. Rückführungen sind aber beispielsweise über Nachbarländer möglich. Wenn also politscher Wille da ist, finden sich auch Lösungen. Wir werden Olaf Scholz an seinen Taten messen.

Jüngste Gerichtsbeschlüsse deuten an, dass Migranten aus Syrien in Deutschland keinen subsidiären Schutz mehr erhalten können. Was muss daraus folgen?

Bundestagsabgeordneter

Thorsten Frei /

Foto: Tobias Koch

Ich halte das Urteil für wegweisend und hoffe, dass sich daraus eine neue Dynamik in der Migrationsdebatte entwickelt. Ich habe die klare Erwartungshaltung, dass die Ampel alle Hebel in Bewegung setzt, um dem Urteil nun auch konkrete Handlungen folgen zu lassen, und dass Abschiebungen nach Syrien erfolgen werden. Im Übrigen ist das Urteil auch eine Ohrfeige für Baerbocks Auswärtiges Amt, das sich offenkundig immer noch gegenüber der tatsächlichen Sicherheitssituation in Syrien verschließt.

Sie haben vor einem Jahr gefordert, das Individualrecht auf Asyl durch eine neue Regelung zu ersetzen. Doch damit haben Sie sich auch in der CDU nicht durchsetzen können, oder?

Ich rate dazu, die Frage vom Ende her zu denken: Es geht darum, die Kontrolle über die Migrationsströme zurückzugewinnen, Schlepperrouten auszutrocknen und nur noch besonders Schutzbedürftige im Rahmen von ausgewählten Kontingenten zu uns zu lassen. Ob jemand in Deutschland Asyl erhält, muss der Staat entscheiden, nicht kriminelle Schlepperbanden. Dahingehend ist das Konzept der sicheren Drittstaaten sozusagen die Ausbuchstabierung des Endes des individuellen Asylrechts in Europa. So steht es auch in unserem neuen Grundsatzprogramm. Insofern hat sich die Partei diese Idee sehr wohl zu eigen gemacht.

Die CDU fordert Asylverfahren in Drittstaaten. Lassen sich so tatsächlich die Migrationszahlen signifikant beeinflussen?

Ja, davon bin ich überzeugt. Denn wir fordern nicht nur, die Verfahren in Drittstatten durchzuführen, sondern – im Falle eines positiven Ausganges – auch den Schutz vor Ort zu gewähren. Und eben nicht mehr in Deutschland oder der EU. Davon würde ein enormer Effekt für Migrationswillige ausgehen. Das Signal ist: Es lohnt sich nicht, in seeuntauglichen Booten die lebensgefährliche Reise nach Europa anzutreten.

Die jüngsten Berichte zur Visa-Praxis des Auswärtigen Amtes belegen noch einmal ein grundlegend anderes Verständnis der Grünen zum Thema Migrationen und Flüchtlinge: Wie wollen Sie nach der Bundestagswahl eine wirkliche Wende in der Migrationspolitik erreichen?

Unsere Konzepte für einen echten Neuanfang in der Migrationspolitik liegen auf dem Tisch. Daran werden wir im Kern nicht rütteln und nur dann in eine Koalition eintreten, wenn der Partner ernsthaft gewillt ist, gemeinsam mit uns die irreguläre Asylmigration zu beenden und die humanitäre Migration zu begrenzen.



