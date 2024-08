Bad Oeynhausen, Mannheim und vor wenigen Tagen in Solingen: Tödliche Messerattacken bestimmen die Schlagzeilen in diesem Sommer. Es ist nicht allein der dreifache Mord, begangen von einem 26-jährigen Syrer, den der Bestsellerautor Thilo Sarrazin schockiert, es sind auch die ritualisierten Floskeln und hilflosen Beileidsbekundungen, die aus den Reihen der Ampelkoalition als Reaktion darauf zu vernehmen sind. Die von ihm und weiten Teilen der Bevölkerung geforderte Wende in der Migrationspolitik traut Sarrazin dem Bundeskanzler nicht zu: „Olaf Scholz, so wie er im Augenblick agiert, ist den Herausforderungen in keiner Weise gewachsen.“

Thilo Sarrazin, der 2020 aus der SPD ausgeschlossen wurde, wünscht seiner ehemaligen Partei krachende Wahlniederlagen bei den ostdeutschen Landtagswahlen. Denn anstatt die Sorgen und Nöte der Bürger in der Migrationspolitik ernst zu nehmen, habe sich die SPD einer Einwanderungsideologie verschrieben. „Nur dann, wenn die Niederlage so ausgeprägt ist, dass die Eskens, Scholzens, Mützenichs und Klingbeils vor sich selbst und ihren Wählern keine Entschuldigungen mehr haben und allesamt zurücktreten, wird sich in der SPD etwas ändern“, so Sarrazin im Podcast.

Doch das Schicksal der deutschen Sozialdemokratie ist Sarrazin inzwischen gleichgültig. Viel eher interessiere ihn die Frage, was Deutschland retten könne.

Clemens Traub (li.) und Thilo Sarrazin / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 29. August 2024 aufgezeichnet.

Das Gespräch wurde am 29. August 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



