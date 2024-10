Die irische Billigfluglinie Ryanair macht ihre Drohung wahr und streicht ihr Angebot in Deutschland kräftig zusammen. Dortmund, Dresden und Leipzig würden im Sommer 2025 nicht mehr angeflogen, sagte Fluglinienchef Eddie Wilson in Hamburg. Dass Ryanair sein Angebot am Hauptstadtflughafen BER reduzieren will, ist bereits seit August bekannt. Berlin sollen 20 Prozent weniger Flüge als bislang erreichen.

Wilson begründete die Entscheidung mit zu hohen Kosten in Deutschland. Er forderte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bundesregierung auf, unter anderem die Luftverkehrssteuer abzuschaffen und die Flugsicherungsgebühren zu senken. Wilson sagte, die Entscheidung sei final. Sollte die Bundesregierung aber reagieren, würde Ryanair das ebenfalls tun.

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings hat Flugstreichungen angekündigt. In einem ersten Schritt werde man für 2025 mehr als 1000 Flüge aus dem Programm nehmen, erklärte Jens Bischof, Chef von Eurowings. Eingestellt wird zum Sommerflugplan die innerdeutsche Verbindung von Hamburg nach Köln-Bonn. Sechs weitere Ziele in Europa und Nordafrika würden ebenfalls nicht mehr angeflogen.

Politik der Ampelregierung sei „irrational“

Die tourismuspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Anja Karliczek, kritisiert in dem Zusammenhang die nationale Tourismuspolitik der Ampel. Gegenüber Cicero sagte Karliczek am Freitag: „Der asiatische Markt wird ausgebaut, Drehkreuze in europäischen Nachbarländern und der näheren europäischen Umgebung wachsen. Deutschland aber spielt eine immer unwichtigere Rolle, auch und gerade durch die falschen Ansätze in der nationalen Tourismuspolitik. Die im internationalen Wettbewerb extrem hohen Standortkosten sorgen dafür, dass nicht nur Ryanair, sondern auch Eurowings viele Verbindungen streicht.“

Die Luftverkehrssteuer ist in Deutschland im Mai erhöht worden. Je nach Ziel der Reise liegt sie zwischen 15,53 und 70,83 Euro pro Ticket, was Anbieter in der Regel an die Passagiere weitergeben. Laut dem Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF) aus Berlin gehört die Gebühr in Deutschland zu den höchsten in Europa. In der Folge müssen Passagiere, die von einem deutschen Flughafen starten, in der Regel mehr für ihren Flug zahlen als Passagiere in vielen anderen Ländern der Europäischen Union. Mit der Flugsicherungsgebühr wird unter anderem die Arbeit der Deutschen Flugsicherung bezahlt.

Ryanair-Chef Wilson bezeichnete die Politik der Ampelregierung hier als „irrational“. Die Regierung nehme an, der Markt für Luftverkehr in Deutschland könne wachsen, obwohl dieser immer weniger konkurrenzfähig sei. CDU-Politikerin Karliczek sieht das ähnlich: „Zu wenig Personal, gestiegene Standortkosten, verspätete Auslieferung neuer Maschinen, es gibt viele Gründe für die Fluggesellschaften, aber nur einen, warum es gerade Deutschland so hart trifft: Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Standorten.“ Diese Tendenz, so Karliczek, „dass immer mehr Fluglinien Deutschland meiden, wird auch für unsere Urlauber das Reisen und Fliegen teuer machen, weil die Erreichbarkeit einfach fehlt“.

Die Frequenz bricht ein

Nach Cicero-Informationen ist das Luftverkehrswachstum in Deutschland auch im Jahr 2023 hinter anderen europäischen Ländern zurückgeblieben. Während das Sitzplatzangebot an deutschen Flughäfen nach wie vor nicht mehr als 79 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht hat, wurde der pandemiebedingte Einbruch in den übrigen europäischen Ländern mit 96 Prozent des Angebotes von 2019 nahezu überwunden. Heißt konkret: Die Anzahl der geflogenen Frequenzen von innerdeutschen Flughäfen bricht ein.

Entscheidend für die langsame Erholung des Luftverkehrs in Deutschland auf deutlich niedrigerem Niveau als im restlichen Europa sind die hohen Standortkosten. Laut BDF gibt es für Fluggesellschaften mehrere Kosten, die standortabhängig und wesentlich sind. Außer der Luftverkehrssteuer und der Flugsicherungsgebühr verweist der Verband auch auf die Luftsicherheitsgebühr, die bei den Durchsuchungen von Passagieren und deren Gepäck anfällt. Ihre maximale Höhe soll 2025 von zehn auf 15 Euro steigen. Ebenfalls nennt der BDF Flughafenentgelte, die die Betreiber von den Gesellschaften verlangen.

Der BDF teilte mit, der Verband sei von der Ankündigung Ryanairs wenig überrascht. „Das war ein Rückzug mit Ansage und zeigt die negative Dynamik, in der sich der Luftverkehrsstandort Deutschland insgesamt derzeit befindet“, sagte Geschäftsführer Michael Engel. Der BDF erwartet weitere Negativnachrichten dieser Art – speziell aus Hamburg, heißt es. Dort plane der Flughafenbetreiber eine Erhöhung der Entgelte im nächsten Jahr. Auch der Flughafenverband ADV aus Berlin warnte in einer Stellungnahme davor, dass Deutschland im Luftverkehr den Anschluss verliere. Die Ryanair-Ankündigung zeige, der Standort Deutschland sei zu teuer, sagte Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Auch er ist sicher: „Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig.“

mit dpa