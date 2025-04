Es war ein diplomatischer Eklat von der leisen, aber nachhaltigen Art. Kaja Kallas war nach Washington gereist, um über Krieg und Frieden in Europa zu reden und die Ukrainepolitik mit den Amerikanern abzustimmen. Als neue EU-Außenbeauftragte würde sie zuerst den neuen US-Außenminister Marco Rubio treffen, so der Plan. Doch Rubio spielte nicht mit. Er ließ das Treffen in letzter Minute platzen – angeblich aus Termingründen. In Wahrheit dürfte Rubio die Begegnung mit Kallas gescheut haben: Sie sei keine leichte Gesprächspartnerin und werde die USA an ihre Bündnisverpflichtungen erinnern, hatte es vor ihrer Abreise in Brüssel geheißen.

Kallas vertrete die Politik der Neocons, meint man dagegen in Washington. Mit solchen Leuten will die neue US-Administration nichts zu tun haben. Rubio sucht Frieden mit Russland – wer nicht mitzieht, muss draußen bleiben.