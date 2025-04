Die Worte des deutschen Heeresinspekteurs waren an Schärfe und Deutlichkeit kaum zu übertreffen. „Du wachst morgens auf und stellst fest: Es herrscht Krieg in Europa“, schrieb Alfons Mais an jenem Tag im Februar 2022, an dem russische Soldaten in die Ukraine einmarschierten. „Ich hätte in meinem 41. Dienstjahr im Frieden nicht geglaubt, noch einen Krieg erleben zu müssen. Und die Bundeswehr, das Heer, das ich führen darf, steht mehr oder weniger blank da.“

Den Beitrag, den Mais auf dem Karrierenetzwerk LinkedIn veröffentlichte, war eine Bankrotterklärung der Verteidigungspolitik der vergangenen Jahrzehnte: „Die Optionen, die wir der Politik zur Unterstützung des Bündnisses anbieten können, sind extrem limitiert. Wir haben es alle kommen sehen und waren nicht in der Lage, mit unseren Argumenten durchzudringen, die Folgerungen aus der Krimannexion zu ziehen und umzusetzen. Das fühlt sich nicht gut an! Ich bin angefressen!“