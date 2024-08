Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Seit Monaten protestieren die Menschen in Spanien und Italien gegen den Massentourismus. Neu ist dieses Phänomen nicht. Allerdings war es bisher auf Epizentren des Fremdenverkehrs wie etwa Venedig beschränkt. Nun greift das Phänomen um sich. Auf Mallorca, in Barcelona, auf Gran Canaria und Teneriffa, in Rom, auf den griechischen Inseln – überall regt sich Widerstand, der die Menschen auf die Straßen treibt.

Man kann die Wut verstehen. Wer die eigene Heimatstadt, das eigene Dorf oder die eigene Region nicht mehr nutzen kann, weil Hunderttausende Nordlichter in ihr herumtrampeln, wer kaum auf die Straße kann, ohne über irgendwelche hässlich gekleideten Touristen in Shorts und Flipflops zu stolpern, der wird früher oder später wütend.