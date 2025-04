Ökonom Rolf Langhammer über Zölle und Dollar - „Trumps Dollar-Schwächung bedeutet eine sehr unruhige Entwicklung“

Hinter Trumps Zollpolitik gegen den Rest der Welt steckt ein kruder Plan, sagt Rolf Langhammer. Der läuft auf das Ende des Dollar als globale Leitwährung hinaus. Was man jahrzehntelang als amerikanisches Privileg empfand, scheinen Trump und Co. als ungerechte Last zu empfinden.