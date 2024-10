Die Schlagwörter waren und sind Sparsamkeit und Effizienz. Es geht also um einen Balanceakt, den jedes private Medienhaus dieser Republik – dem kein Geld vom Gebührenzahler einfach so geschenkt wird – tagtäglich vollziehen muss. Und es ging in Leipzig um die Frage, ob der Rundfunkbeitrag um 58 Cent auf 18,94 Euro pro Monat steigen soll. Am Freitag wurden die Ergebnisse dann bekanntgegeben.