Anspielung auf Sahra Wagenknecht

Deutlich komplexer ist der Satz, den die am vergangenen Sonnabend zur neuen Parteivorsitzenden der Linken gewählte Journalistin Ines Schwerdtner in die kulinarpolitische Phrasendreschmaschine einführte. In ihrer Bewerbungsrede für den Parteivorsitz hieß es, dass für die Krise ihrer Partei diejenigen die Verantwortung trügen, die „noch bis zum letzten Tag lächelnd in eine Kamera, Scampi-Pizza essend, diese Partei ausgezehrt haben. Sie sollten sich schämen.“ Der Name der skizzierten Politikerin wurde zwar nicht genannt, aber offensichtlich ist damit Sahra Wagenknecht gemeint, die die Linke mit einigen Getreuen nach jahrelangen, zermürbenden innerparteilichen Auseinandersetzungen vor einem Jahr verließ, und mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ drei Monate später eine neue Partei gründete.