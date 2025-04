Sie scheinen einfach überall zu sein: glühende Israelhasser, geschmückt mit wohlklingenden Titeln und einem Furor beängstigender Selbstgerechtigkeit, der jeder Beschwörung der wohlfeilen Formel „Never again!“ höhnisch entgegengrinst. Eine temperamentvolle Vertreterin dieser Spezies ist Francesca Albanese, amtierende UN-Sonderberichterstatterin für Palästina. Die italienische Rechtswissenschaftlerin hatte sich besonders mit ihrer Tätigkeit als „Senior Advisor on Migration and Forced Displacement“ für den Thinktank „Arab Renaissance for Democracy and Development“ (ARDD) einen Namen gemacht. In diesem Rahmen ist sie Mitgründerin des „Global Network on the Question of Palestine“ (GNQP). Eine kurze Internetrecherche ergibt das Erwartete: Auf der Website der ARDD sind unter „Geldgeber und Partner“ die üblichen Unterstützer derartiger Thinktanks aufgelistet, darunter zahlreiche NGOs, staatliche Organisationen aus verschiedenen Ländern sowie supranationale Netzwerke der UN.

Auch deutsches Geld heizt wieder mal den Israelhass an, darunter Zuwendungen der grünennahen Heinrich-Böll-Stiftung oder Mittel der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Es ist das übliche Sumpfgeld, nach dessen Verbleib kein erschöpfter Steuerzahler mehr fragt.