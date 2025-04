Peter Navarro sei „dümmer als ein Sack Ziegel“, twitterte Elon Musk soeben über Donald Trumps Direktor für Handel und Industriepolitik. Um hinterher nachzulegen, mit dieser Wortwahl eher noch die Ziegel beleidigt zu haben als den Wirtschaftsberater des US-Präsidenten. Navarro gilt nämlich als Urheber der aktuellen „Zoll-Orgie“, die derzeit weltweit die Börsen erschüttert und Regierungen rund um den Globus an den Rand der Verzweiflung treibt – aber eben auch viele Amerikaner selbst verunsichert, die um ihre Aktiendepots fürchten. Musk selbst muss als global agierender Unternehmer durch den sich abzeichnenden Handelskrieg mit besonders schweren Einbußen rechnen; laut dem „Bloomberg Billionaires Index“ hat der Tesla-Chef seit vergangenem Mittwoch ohnehin bereits 35 Milliarden US-Dollar verloren. Und beim Geld hört der Spaß bekanntlich auf.

Täglich wechselndes Bauchgefühl

Was sich derzeit in Washington abspielt, ist für viele Ökonomen schlicht nicht nachvollziehbar. Über Sinn und Unsinn von Zöllen, die aufgrund ihrer Höhe und ihrer schieren Masse die Weltwirtschaft dauerhaft auf Talfahrt zu schicken drohen, ist in den vergangenen Tagen viel räsoniert worden. Und kaum ein Ökonom kann eine nachvollziehbare Ratio in den „punishing tariffs“, die etwa chinesische Waren jetzt sogar mit zusätzlichen 104 Prozent treffen, erkennen. Es gilt als ausgemacht, dass sich dadurch die Inflation in den Vereinigten Staaten weiter anheizt, anstatt wie von Trump versprochen, gedrosselt zu werden. Des Weiteren ist mit Kollateralschäden jedweder Art zu rechnen: von Lieferkettenproblemen über eine generelle Investitionszurückhaltung bis hin zu Exportstopps für kritische Mineralien. Dass Amerika auf diese Weise zu alter industrieller Größe zurückfindet, ist mehr als zweifelhaft. Zumal auch dort ein Mangel an Fachkräften herrscht. Und wer will schon seine Produktion in ein Land verlagern, dessen Führung eher dem täglich wechselnden Bauchgefühl zu folgen scheint als einer wohlüberlegten Strategie?

Bei alledem war von den geopolitischen Implikationen noch nicht einmal die Rede. Dass es selbst für ein so mächtiges Land wie die USA unklug ist, sich praktisch zeitgleich mit mehr oder weniger dem ganzen Rest der Welt anzulegen, bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Ganz praktisch gesehen würde Trump sowieso das Personal fehlen, wollte er jetzt mit jeder von seinen Zöllen betroffenen Regierung irgendwelche „Deals“ aushandeln. Aber das ist noch das geringste Problem. Ein derart rigoros vom Zaun gebrochener Handelskrieg wird zwangsläufig zu neuen Allianzen führen, die alles andere als im amerikanischen Interesse liegen dürften. So zeichnet sich jetzt bereits ein Zusammenrücken zwischen Japan, Südkorea und dem bei Trump verhassten China ab. Auch die Entfremdung Washingtons von seinen europäischen „Bündnispartnern“ kann auf Dauer nicht im amerikanischen Macht- und Wirtschaftsinteresse liegen. Dennoch zieht Trump seine Nummer durch – zumindest vorerst.

Trumps erratische Amtsführung

Ob er diesen konfrontativen Kurs über kurz oder lang fortsetzen kann, wird sich schon bald zeigen. Der Bruch zwischen Musk und Navarro dürfte jedenfalls erst das Vorspiel gewesen sein zu einem Grabenkampf innerhalb von Trumps Prätorianergarde, die letztlich keineswegs einem monolithischen Block entspricht, sondern teilweise sogar entgegengesetzte Interessen verfolgt. Dies dürfte im Übrigen auch eine Erklärung sein für die erratische Amtsführung des US-Präsidenten, der zwar den starken Führer spielt, tatsächlich aber von seiner Entourage mal in die eine, mal in die andere Richtung gezogen wird. Vor diesem Hintergrund ist auch das Versprechen von wegen „Make America Great Again“ ein Slogan, der diffus genug ist, um völlig unterschiedliche Interpretationen zuzulassen: Geht es um die Wiederinbetriebnahme „klassischer“ Industriebranchen wie Stahl, Kohle oder Automobil? Geht es darum, die Welt nach amerikanischen Vorstellungen als „Peacemaker“ zu formen – etwa im russisch-ukrainischen Krieg? Um technologische Dominanz? Oder geht es gar um territoriale Ausdehnung, wie es bei den infam-halbernsten Gebietsansprüchen in Richtung Grönland und Kanada anklingt?

Klar ist, das jedes dieser möglichen Ziele mindestens einem anderen mehr oder weniger deutlich im Wege steht. Konkret stellt sich die Frage: Was haben Trump-Supporter und MAGA-Propagandisten wie Elon Musk oder Peter Thiel übrig für Stahlarbeiter im Mittleren Westen? Die Antwort ist simpel: überhaupt nichts. Denn solche Tech-Pioniere sind geradezu die Inkarnation des disruptiven Unternehmertums und dürften insofern den alten und nicht ohne Grund verschwundenen Industrien keine Träne nachweinen – sondern deren Niedergang vielmehr beschleunigen wollen, um Platz für Neues zu schaffen. Dass solche Leute ernsthaft zu einem Schulterschluss mit Old-Economy-Nostalgikern willens und in der Lage sind, die sich ebenfalls in Trumps Umfeld tummeln und deren Ziele der im Oval Office rustikal herumpolternde Immobilieninvestor sich auf die Fahnen geschrieben hat, um in den abgehängten „Flyover States“ Stimmen zu sammeln, ist völlig undenkbar. Zumindest auf Dauer wird das nicht passieren.

Die Sollbruchstelle

Es ist also eine Sollbruchstelle, die da in der Auseinandersetzung zwischen Musk und Navarro erstmals ganz deutlich zutage tritt – und die von Trumps Sprecherin mehr als nur notdürftig mit dem Argument kleingeredet wird, dies sei ein Ausdruck von Transparenz und überhaupt eines jungenhaften Imponiergehabes („boys will be boys“). Genau das ist es aber nicht. Denn mit jedem Tag seiner zweiten Amtszeit wird deutlicher, dass dieser Präsident von amerikanischen Tech-Oligarchen gekapert und instrumentalisiert wurde, um eine ultralibertäre, letztlich staatsfeindliche Agenda durchzusetzen.

Es geht hier um nichts Geringeres als um die Etablierung einer Herrschaft von ein paar Digitalkonzernen. Die Angehörigen des „Working Class America“, für deren Anliegen man sich angeblich stark macht, sind nichts anderes als nützliche Idioten. Und weil ein schwacher Staat die Voraussetzung ist für eine Machtergreifung der Tech-Oligarchen (von denen Musk mit seiner „Department of Government Efficiency“ genannten Kahlschlagsbehörde lediglich der exponierteste war), geht es auch darum, konsequent die Steuerlast gen Null zu drücken. Das bisschen Geld, welches noch zur rudimentären Aufrechterhaltung des weitgehend geschleiften Gemeinwesens gebraucht wird, soll am besten anderweitig aufgebracht werden: zum Beispiel durch Einnahmen aus Zöllen. Dumm nur, wenn diese Zölle mit dem Autobauer Musk einen der eigenen Leute treffen.

In den nächsten Monaten wird sich erweisen, ob der Plan dennoch aufgeht.