Auf der Bühne sitzen sie meist hinten – die Schlagzeuger. Weltstars werden sie allenfalls, wenn sie die Stöcke aus der Hand legen und wie Phil Collins oder Dave Grohl nach vorne ans Mikrofon des Leadsängers wechseln. Dabei ist es eine Binse, dass keine Band besser sein kann als ihr Drummer. Wenn der Herzschlag eines Songs nicht stimmt, taugt auch eine ausgefeilte Komposition oder ein brillantes Solo nur wenig.

Steve Gadd ist nicht einer Band zuzurechnen, sondern er hat mit Aberhunderten von Musikern gearbeitet und ist einer der meist aufgenommenen Schlagzeuger aller Zeiten. Schon für Frank Sinatra oder Barbara Streisand hat er getrommelt, später sogar für Luciano Pavarotti. Die ganz Großen standen Schlange, um ihn buchen zu können, von Aretha Franklin bis Paul McCartney. Gadd ist in allen Genres zuhause, ob Blues, Pop, Rock, Country, Soul, Folk, Latin oder Fusion.

All that Jazz

Am 9. April 1945 in Rochester, Upstate New York, geboren, begann er schon als kleiner Junge zu trommeln. Und er lernte Stepptanz, was nicht nur früh sein Rhythmusgefühl, sondern auch seine, für Schlagzeuger ja sehr wichtige, Fußtechnik trainierte. Der Jazz wurde sein Fixstern. In der Nähe von New York City lebend, hat er die Stars des Modern Jazz fast alle live erlebt, bereits als 11-jähriger sah er beispielsweise Dizzy Gillespie. Steve Gadd studierte an zwei Hochschulen Schlagzeug und verbrachte seinen Militärdienst als Drummer in der U.S. Army Stage Big Band.

Es folgte eine Karriere, in der er tagsüber manchmal zwei Studio-Sessions und nachts zwei Gigs in der New Yorker Club-Szene absolvierte. Der Pianist Chick Corea wurde einer seiner kongenialen Partner. Coreas Song „Nite Sprite“ gilt bis heute als eine von Steve Gadds Meisterleistungen. Die wilde Fusion-Nummer zeigt freilich nur die eine Seite von Gadds Spiel, seine technische Virtuosität. Die meisten Drummer auf diesem Planeten müssen bei diesem Stück kapitulieren, normal Sterbliche können das kaum nachspielen.

Auch seine drei kleinen Soli in nur einem Stück, in „Aja“ von Steely Dan, sind ein bravouröses Kapitel Schlagzeug-Geschichte. Der wahre Genius von Gadd ist jedoch nicht seine ausgefeilte Technik, sondern seine Musikalität. „Höher-Schneller-Weiter“ spielt er nur, wenn der Song es erfordert. Er kann vor allem auch „Weniger-Ist-Mehr“.

Am Schlagzeug komponieren

Paradebeispiel dafür ist, was er mit Paul Simon aufgenommen hat. Allem voran der Song „50 Ways To Leave Your Lover“. Gadd begleitet nicht einfach nur diese wunderschöne Komposition von Paul Simon, sondern kreiert mit einem nie zuvor gehörten Drum-Groove schlichtweg den Song. Er erfindet einen sparsamen und dennoch aberwitzigen Schlagzeugpart, in dem er militärischen Marschrhythmus und Funkmusik mischt, die linke Hand teilweise das spielt, was normalerweise die rechte Hand spielen müsste und macht damit den Song komplett unverwechselbar. „Technik, profunde Ausbildung, Geschmack, großartiges Gehör und ein musikalisches Herz“ zeichneten Steve Gadd aus, sagt Paul Simon über seinen Lieblingsdrummer. Und Chick Corea meinte, es gebe keinen größeren Meister im Kreieren von Schlagzeug-Grooves.

Nicht nur im Studio, sondern auch auf der Bühne scheint Gadd schlichtweg alles zu können. Mit dem Pianisten Michel Petrucciani und dem Bassisten Anthony Jackson hat er Ende der 1990er Jahre „Trio In Tokyo“ aufgenommen – eine der schönsten Trio-Platten der Jazz-Geschichte. Die Hälfte der Songs spielt er nicht mit Stöcken, sondern mit Besen, das Schlagzeug flüstert manchmal geradezu. An Miles Davis berühmte Sentenz muss man denken: „Die wichtigsten Noten sind die, die Du nicht spielst“. Und trotz aller Dezenz grundiert das Schlagzeug das gesamte Konzert. Petrucciani klänge nur halb so gut, wenn er sich nicht auf Gadds swingende Grooves legen könnte.

Von Kammermusik bis Rock

Und dann, was für ein Stil-Sprung, nur wenige Jahre später, der Live-Mitschnitt von einem Konzert des Rock-Gitarristen Eric Clapton in Los Angeles „One More Car, One More Rider“. Clapton, der mit den renommiertesten Drummern gespielt hat, sagt, keiner habe ein solches Tempo-Gefühl wie Gadd.

In einem Interview beschrieb Steve Gadd einmal, wie er sich auf ein Stück vorbereite: „Das Spielen kommt erst nach dem Hören. Die Musik spielt im Grunde mich, nicht umgekehrt.“ Besser kann man die Aufgabe des Schlagzeugers über alle Stilrichtungen hinweg nicht beschreiben. Selbst die ganz großen Drummer sind keine „Weltstars“, solange sie nicht die Stöcke aus den Händen legen und nach vorne ans Mikrofon gehen. Ein bisschen ungerecht ist das schon, denn zumindest Steve Gadd gebührt eigentlich ein Platz im Rampenlicht.

Keep on grooving, Steve…