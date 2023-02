Wokeness ist ein Kampfbegriff geworden. Das gilt sowohl für die Befürworter wie die Gegner einer Einstellung, die sich selbst als „wach“ oder „aufmerksam“ bezeichnet. Im Herder Verlag ist nun ein Buch der Cicero-Redaktion zum Thema erschienen. Es heißt „Die Wokeness-Illusion - Wenn Political Correctness die Freiheit gefährdet“, herausgegeben von Cicero-Chefredakteur Alexander Marguier und Ben Krischke, Redakteur bei Cicero und Leiter Debatte bei Cicero Online.

In der Textsammlung (128 Seiten, gebunden) werden zentrale Elemente des Zeitgeist-Phänomens kritisch geprüft und eingeordnet: der Vorwurf der kulturellen Aneignung, die Forderung nach geschlechtergerechter Sprache, die Rede von strukturellem Rassismus, das Instrument der Cancel Culture und die Einführung einer geschlechtlichen Diversität. Die Autoren dieses Buches, neun an der Zahl, sind sich einig, dass die so kritisierte Wokeness nicht zur Abschaffung oder Einebnung von Unterschieden beiträgt, sondern im Gegenteil diese untermauert.

Einer von ihnen ist Bernd Stegemann, Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Stegemann hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter „Die Öffentlichkeit und ihre Feinde“ bei Klett-Cotta und „Wutkultur“ bei Theater der Zeit (August 2021). Für den Cicero Gesellschaft Podcast hat er mit Ben Krischke über das Buch gesprochen, Wokeness in der Kultur und über die Frage, warum selbst den klügsten Anhängern des Wokeismus nicht aufzufallen scheint, dass es in genannten Themenbereichen zwar viel Empörung gibt, aber auch große Widersprüche.

Wokeness beschreibt Stegemann als eine „seltsame Mischung aus einem moralischen Empfinden, einer politischen Intention und einem aktivistischen Furor“. Insofern habe Wokeness gewisse Parallelen zu „religiösen Erweckungsbewegungen“, die sich speisen aus klaren Gut-Böse-Schemata und der eigenen Vorstellung, anderen, die sich den woken Ideen verweigern, moralisch überlegen zu sein.

Stegemann und Krischke sind sich einig, dass die große Gefahr der Wokeness davon ausgeht, dass, so Stegemann, die Aktivisten direkt „an das Betriebsprogramm unserer aufgeklärten, säkularen, demokratischen, offenen Gesellschaft“ heranwollen und dabei in alle Lebensbereiche vordringen: in die Kultur ohnehin, aber auch in die Wirtschaft und die Politik. Der Höhepunkt dieser Strömung, so Stegemann weiter, sei allerdings noch nicht erreicht. Daher lohnt es sich, selbst wachsam zu sein im Umgang mit jenen, die selbiges von sich behaupten.



Das Gespräch wurde am 14. Februar 2023 aufgezeichnet. Das Buch können Sie hier bestellen.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.



Mehr Podcast-Episoden: