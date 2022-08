So erreichen Sie Alexander Grau:

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Im Januar erschien von ihm „Entfremdet. Zwischen Realitätsverlust und Identitätsfalle“ bei zu Klampen.

Vor ein paar Tagen in Zürich in einem übrigens sehr empfehlenswerten links-alternativen Café im Züricher Langstraßenquartier: Der sehr freundliche Besitzer erzählt einem Gast, dass Aktivisten der Roten Fabrik (eine Art Rote Flora Zürichs) einen Freund unmissverständlich aufgefordert hätten, einen Traumfänger aus seinem Laden zu entfernen. So ein Traumfänger sei kulturelle Aneignung. Nur zur Erläuterung: Traumfänger sind ein besonders im links-alternativen Milieu beliebter Raumschmuck, der ursprünglich von den Anishinabe-Indianern stammt.

Die Anekdote wäre nicht weiter erwähnenswert, wenn sie nicht verdeutlichen würde, welch groteske Kapriolen der ideologische Wahn mitunter schlägt. Ausgerechnet in der alternativen Linken, wo es nie multikulturell genug zugehen konnte, wo seit seligen Hippiezeiten Accessoires außereuropäischer Kulturen zur Alltagsästhetik gehören, wo man das Räucherstäbchen schätzt, das Batikkleid, Weltmusik und fernöstliche Spiritualität, ausgerechnet dort also propagiert man neuerdings ein kulturelles Reinheitsgebot, demgegenüber die Kulturpolitik des Dritten Reiches das Prädikat weltoffen verdient. Absurder geht es kaum.