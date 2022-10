Aus europäischer Perspektive betrachtet ist China trotz der seit den 1970er-Jahren intensivierten Wirtschaftsbeziehungen ein Land der Klischees. Und das, obwohl eine in Teilen äußerst blutige Kolonialgeschichte den Osten mit dem Westen auf tragische Weise verbindet. Spätestens aber mit der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden und mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch unser Verhältnis zu China erneut in den Fokus geraten. Ängste vor einem neuen Hegemon oder einer zumindest multipolaren Weltordnung mischen sich mit alten Vorurteilen und einer in Teilen nie bearbeiteten Vergangenheit.

Im Cicero Podcast Gesellschaft spricht der derzeit in China lehrende deutsche Sinologe Ole Döring über unser Bild von China, über chinesische Erwartungen an Deutschland sowie über die aktuelle Schwäche Europas, die sich zur Schwäche für die globale Ordnung ausweiten kann. Denn so wenig Europa etwas an seiner direkten Nachbarschaf zu Russland ändern kann, so wenig kann es Chinas Stellung in der Welt ignorieren: „Wir sind so nahe beieinander, dass wir auch diese geographische Dimension nicht völlig vergessen dürfen. Wir sind dazu verdammt, dass wir uns mit den Chinesen vernünftig auseinandersetzen“, so Döring, der sich bereits in den 1990er-Jahren mit Fragen der Ethik in der deutschen wie chinesischen Philosophie beschäftigt hat und sich später intensiv an der bioethischen Diskussion wie auch an der Debatte um die Zukunft der Digitalisierung in China beteiligt hat.

Im Gespräch mit Ralf Hanselle, dem stellvertretenden Chefredakteur von Cicero, plädiert Döring für eine Rückkehr zum Realismus und zu einem Versuch der Verständigung. Dieser muss nicht notgedrungen zum Relativismus führen, sondern kann Basis für eine lösungsorientierte Politik sein.

Das Gespräch wurde am 16. Oktober 2022 aufgezeichnet.

