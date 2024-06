Thomas Mayer ist Gründungsdirektor des Flossbach von Storch Research Institute mit Sitz in Köln. Zuvor war er Chefvolkswirt der Deutsche Bank Gruppe und Leiter von Deutsche Bank Research. Davor bekleidete er verschiedene Funktionen bei Goldman Sachs, Salomon Brothers und – bevor er in die Privatwirtschaft wechselte – beim Internationalen Währungsfonds in Washington und Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Thomas Mayer promovierte an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und hält (seit 2003) die CFA Charter des CFA Institute. Seit 2015 ist er Honorarprofessor an der Universität Witten-Herdecke. Seine jüngsten Buchveröffentlichungen sind „Die Vermessung des Unbekannten“ (2021) und „Das Inflationsgespenst“ (2022).

„Es ist etwas faul im Staate Dänemark“, heißt es in Shakespeares Hamlet. Heute würde man Dänemark wohl durch Deutschland ersetzen. Denn im weltweiten Standort-Vergleich der Schweizer Business School IMD belegt Dänemark den Platz drei, gleich hinter Singapur und der Schweiz, während Deutschland auf Platz vierundzwanzig abgerutscht ist. Damit liegen wir zwar noch in der oberen Hälfte der 67 untersuchten Länder und könnten hämisch darauf verweisen, dass Frankreich (mit Platz 31) und Italien (mit Platz 42) noch schlechter abgeschnitten haben. Aber mit dem Motto „Einer ist immer schlechter als wir“ wird es nicht besser werden.

Schaut man sich die verschiedenen Komponenten an, die das IMD zu dem Länderranking zusammenfasst, muss man leider feststellen, dass Deutschland seit 2020 in den Bereichen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Regierungsqualität, unternehmerisches Umfeld und Infrastruktur durchgehend abgestiegen ist. Nach unten ziehen insbesondere die Bereiche Regierungsqualität (mit Platz 62 in der Steuerpolitik) und unternehmerisches Umfeld (mit Platz 60 bei der Leistungswilligkeit). Wenig berauschend ist auch das Ranking in den Bereichen allgemeine und technische Infrastruktur (Plätze 35 und 37). Bei der Digitalisierung rangiere Deutschland auf dem Niveau von Brasilien oder Venezuela, meint IMD-Direktor Arturo Bris.

In das Ranking gehen nicht nur harte Daten, sondern auch Umfragen unter viertausend Führungskräften in Europa ein. Nur fünf Prozent der Befragten meinen, Deutschland habe eine fähige Regierung, und nur zehn Prozent sind zufrieden mit dem Steuersystem. Ähnlich schlecht bestellt ist es um die Kostenbelastung und die Einstellung sowie die Freundlichkeit der Bevölkerung gegenüber Unternehmern. Allenfalls schätzen die Befragten die gesetzlichen Rahmenbedingungen (60 Prozent) und das Ausbildungsniveau der Beschäftigten (68 Prozent) als gut ein.

Das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft funktioniert nicht mehr

Wenn man, wie Deutschland, innerhalb von zwei Jahren im Standort-Vergleich um neun Plätze absteigt, muss etwas geschehen sein. Meine Vermutung ist, dass mit der von Olaf Scholz im Februar 2022 ausgerufenen „Zeitenwende“ vielen klar geworden ist, dass das Geschäftsmodell der deutschen Wirtschaft nicht mehr funktioniert. Wollte man das über viele Jahre erfolgreiche Modell auf den Punkt bringen, könnte man sagen, es bestand daraus, Können mit Fleiß und kostengünstiger Energieversorgung so zu verbinden, dass aus vielen Unternehmen Weltmarktführer wurden. Seit einiger Zeit werden jedoch die Träger dieses Modells schwächer.

Pisa-Studien und IQ-Bildungstrends zeigen, dass die Kenntnisse der Schüler sogar in den Grundfertigkeiten Lesen, Rechnen und Schreiben in erschreckendem Maße nachlassen. In der Gruppe der internationalen Top-Universitäten ist Deutschland nicht vertreten. Fleiß gilt in einer Gesellschaft, die mehr an der „Work-Life-Balance“ als an Arbeit interessiert ist, nicht mehr als Tugend. In Deutschland liegt die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit 26 Prozent unter der amerikanischen und 46 Prozent unter der chinesischen. Am schwersten wiegt jedoch für ein gewichtiges Industrieland der Nachteil bei den Energiekosten. Für elektrischen Strom müssen deutsche Unternehmen den doppelten Preis amerikanischer und den dreifachen Preis chinesischer Unternehmen bezahlen. Hinzu kommt eine Politik hinzu, die ein interventionistisches Regelsystem samt einer lähmenden Bürokratie geschaffen und den Verfall der Infrastruktur zugelassen hat.

Was geschieht, wenn einem Industrieland die Anpassung an veränderte Umstände nicht gelingt, zeigt das Beispiel Italiens. Wie andere westliche Industrieländer erlebte Italien nach dem Zweiten Weltkrieg einen kräftigen Aufschwung. Und wie Deutschland verringerte Italien sogar den Abstand zu den USA. Doch gegen Ende der 1970-Jahre kam der Aufholprozess mit den USA an sein Ende, und seit Anfang der 1980er Jahre wächst der Rückstand. Im Jahr 2023 lag das reale BIP pro Kopf in Italien sogar unter dem Niveau von 2007. Italien hat seit den 1980er-Jahren den Übergang von einer traditionellen Wirtschaft zu einer wissensbasierten Wirtschaft nicht geschafft. Deutschland gelingt es nicht, seine Abhängigkeit von importierter Energie zu überwinden und sich an das digitale Zeitalter anzupassen.

Das Land muss sich bei der Energieversorgung neu aufstellen

Die Lage erinnert an 2002, als Deutschland schon einmal der „kranke Mann Europas“ genannt wurde. Damals reagierte die Regierung Gerhard Schröder mit der „Agenda 2010“ darauf. Die marktwirtschaftlichen Reformen hatten Erfolg – und ließen Deutschland auch im IMD-Ranking steigen. Heute steht Deutschland wieder an einem Scheideweg — nicht nur politisch mit der von Bundeskanzler Scholz ausgerufenen Zeitenwende, sondern auch wirtschaftlich. Das Land muss sich bei der Energieversorgung neu aufstellen. Der Staat muss die Bürokratie abbauen, die öffentliche Infrastruktur modernisieren und die Verwaltung digitalisieren. Die Industrie muss die neueste Herausforderung auf dem Gebiet der digitalen Technologie, die künstliche Intelligenz, meistern. Und Gesellschaft und Politik müssen mit der Alterung der Bevölkerung fertig werden, das Bildungssystem reformieren und die Migrationskrise bewältigen.

Deutschland bräuchte eine wieder die Marktwirtschaft stärkende „Agenda 2030“, denn die Zeit drängt. Doch leider klaffen die harte Realität und ihre Wahrnehmung durch die Politik weit auseinander. Weil sie den Wohlstand für gegeben nehmen, reiten maßgebliche Bereiche der Politik ideologische Steckenpferde. Man beruhigt sich mit der Formel „einer ist immer schlechter als wir“ – und wird im globalen Standortwettbewerb immer weiter nach unten durchgereicht.