Das nur als Vorrede. Nun zur aktuellen Nachricht. Und die ist erstmal eine gute. Die Ampelkoalition hat sich in einem monatelangen Streit um den von Robert Habeck vorgeschlagenen Industrie- oder Transformations- oder Brückenstrompreis, was alles das gleiche meint, auf einen Kompromiss geeinigt. Dass es eine Einigung gibt, ist an sich schon mal eine gute Nachricht. Denn nichts ist für die Wirtschaft giftiger als Unsicherheit über die politischen Rahmenbedingungen.