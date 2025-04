Die wesentlichen Aufgaben des neuen Ressorts sind bezeichnenderweise im Koalitionsvertrag unter „2.2 Bürokratierückbau, Staatsmodernisierung und moderne Justiz“ zusammengefasst. Ausgerechnet eine Regierung also, die sich den Bürokratierückbau auf die Fahnen schreibt, erweitert also als ersten großen administrativen Schritt mal eben die Zahl der Ministerien von 16 auf 17. Das erinnert an den alten Stabssoldatenwitz aus der Bundeswehr: „Der neue Befehl zur Vermeidung der Papierflut ist da. Machen Sie mal schnell 100 Kopien!“