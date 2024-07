Der sudanesische Bürgerkrieg geht in den 15. Monat – und Frieden scheint so weit entfernt wie eh und je. Sowohl den sudanesischen Streitkräften (SAF) auf der einen als auch den schnellen Eingreiftruppen (RSF) auf der anderen Seite fehlt es an internationaler Legitimität, und sie wurden glaubhaft beschuldigt, Gräueltaten begangen zu haben. Millionen von sudanesischen Zivilisten sind in den Norden nach Ägypten oder in den Westen in den Tschad geflohen; beide Länder sind jedoch nicht in der Lage, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Was als Krieg um die nationale Kontrolle begann, hat sich inzwischen zu einem Stellvertreterkonflikt zwischen Mächten des Nahen Ostens und Eurasiens entwickelt.

Russischer Stützpunkt am Roten Meer

Der Iran und Russland träumen von einem Marinestützpunkt an der sudanesischen Küste des Roten Meeres und liefern fortschrittliche Drohnen, Raketen und andere Waffen an die SAF, die die Küste und einen Großteil des Nilbeckens kontrollieren. Der islamistische Fundamentalismus der SAF gefällt Teheran, während Moskau daran arbeitet, ein sieben Jahre altes Abkommen mit dem ehemaligen sudanesischen Präsidenten über einen ständigen Marine- und Logistikstützpunkt wieder aufleben zu lassen – selbst auf die Gefahr hin, dass sein milliardenschweres Goldminengeschäft gefährdet wird. Auf der anderen Seite kommt die größte Unterstützung für die RSF aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich entschieden gegen die Ausbreitung des iranischen Einflusses durch gewalttätige islamische Extremistengruppen wehren. Ägypten und Saudi-Arabien sind entschlossen, den Iran daran zu hindern, sich einen Stützpunkt am Roten Meer zu sichern, von dem aus er sein Territorium und seine wirtschaftlichen Interessen weiter bedrohen könnte. Ähnliche Befürchtungen gibt es auch in Europa und in den Vereinigten Staaten, die sich mindestens ebenso große Sorgen über die Aussicht auf einen russischen Stützpunkt am Roten Meer machen, aber bisher nicht in der Lage waren, eine einheitliche Strategie zu entwickeln.

Die Ursprünge des sudanesischen Bürgerkriegs gehen auf die 30-jährige Diktatur von Omar al-Bashir zurück, der 1989 durch einen Staatsstreich an die Macht kam. Um sein Regime vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, spaltete al-Bashir das Militär in verschiedene Fraktionen, zu denen auch die RSF gehörten. Unter seiner brutalen Führung verübte das Regime Gräueltaten in der westlichen Region Darfur, die ihm die erste Anklage des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt einbrachten. Nachdem es dem Militär nicht gelungen war, monatelange öffentliche Proteste niederzuschlagen, wurde er schließlich 2019 abgesetzt und durch eine Militärjunta ersetzt. Ein zweiter Militärputsch nur zwei Jahre später machte die Pläne für einen demokratischen Übergang zunichte und führte zu einer fragilen Machtteilung zwischen den SAF von Abdel Fattah Burhan und den RSF von Mohammed Hamdan Dagalo, besser bekannt als Hemeti. Ende 2023 brach die Koalition zusammen. Die RSF eroberten eine Kaserne und begannen, ihre Kräfte rund um Khartum zu sammeln, was das Land in einen Bürgerkrieg stürzte.

Gold für die Wagner-Söldner

Unter al-Bashir hatten sich die RSF zu einer mächtigen Kraft entwickelt, insbesondere im rohstoffreichen Westen des Landes. Als Gegengewicht zur SAF und zur Unterdrückung nichtarabischer ethnischer Gruppen im Westen erhielten die RSF den Status einer unabhängigen Sicherheitstruppe und Zugang zu vielen Goldminen in Darfur. Sie verkauften den Zugang zu diesen Goldminen an die russische Wagner-Gruppe im Tausch gegen Ausbildung, Waffen und Munition. Das war ein gutes Geschäft für Russland, das im ersten Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine Gold im Wert von schätzungsweise 1,9 Milliarden Dollar (fast 33 Tonnen) aus dem Land schmuggelte. Mit Hilfe der afrikanischen Ressourcen hat Moskau seinen Zugang zu ausländischem Kapital und Technologie gegen westliche Sanktionen und Exportverbote verteidigt. Ein weiterer wichtiger Unterstützer der RSF sind die Vereinigten Arabischen Emirate, die Hemeti als Gegenpol zum islamischen Fundamentalismus der SAF sehen – der gleichen Gruppe, die unter al-Bashir jahrelang Osama bin Laden unterstützte. Die Emirate haben in Libyen und im Jemen eine ähnliche Strategie verfolgt, um den Einfluss des Irans auf islamische Extremistengruppen in diesen Ländern einzudämmen.

Gegner der RSF sind die SAF, die behaupten, die rechtmäßige Regierung des Sudan zu sein. Doch obwohl SAF-Führer Burhan diplomatische Missionen nach Ägypten, Eritrea, Äthiopien, Südsudan und Uganda unternommen hat, konnte er sich keine nennenswerte internationale Unterstützung sichern. Nur wenige Regierungen sind bereit, einer Gruppe zu helfen, die durch einen Staatsstreich an die Macht kam und von den zivilgesellschaftlichen Gruppen, die Teil des Übergangsrates waren, angeprangert wurde. Der größte Unterstützer der SAF ist Ägypten, dessen Präsident Burhan nahe steht und das sich vor allem um die mehr als 500.000 sudanesischen Flüchtlinge kümmert, die sich in der Umgebung von Kairo niedergelassen haben. Ägypten hat jedoch aufgrund seiner eigenen Probleme nur begrenzte materielle Mittel, die es den SAF zur Verfügung stellen kann.

Teherans Interessen

Im Laufe der Zeit begann der Iran, die SAF mit Drohnen und Raketen zu versorgen, in der Hoffnung, dass er dafür mit einem ständigen Zugang zu einem Hafen am Roten Meer belohnt würde. Machtprojektion, insbesondere Seemacht, ist für Teheran ein wichtiges Anliegen. Aus denselben Gründen ist die Aussicht auf einen iranischen Stützpunkt an der sudanesischen Küste für Ägypten und Saudi-Arabien, deren Widerstand das Vorhaben wahrscheinlich blockieren wird, äußerst beunruhigend. Die Beteiligung Russlands hat auch die Aufmerksamkeit seiner Feinde auf sich gezogen. Dazu könnte sogar die Ukraine gehören, deren Spezialeinheiten 2023 Berichten zufolge mit den SAF zusammenarbeiteten, um Wagner-Stellungen anzugreifen, die zur Unterstützung der RSF genutzt wurden.

Nach dem Tod des Wagner-Führers Jewgeni Prigoschin im August 2023 änderte Russland jedoch seine Strategie im Sudan erheblich. Wagner, jetzt als Afrika-Korps bekannt und dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt, behielt seine Goldminen im Land, reduzierte aber seine Aktivitäten in den von den RSF gehaltenen Gebieten erheblich. Moskau scheint beschlossen zu haben, dass die Vorteile der Unterstützung der SAF wichtiger sind als die Einnahmen aus den Goldminengeschäften mit den RSF. (Folglich brach Kiew seine Beziehungen zu den SAF ab.) Zu diesen potenziellen Vorteilen zählt vor allem die Möglichkeit, an der sudanesischen Küste Fuß zu fassen, die ebenso wie der größte Teil der Osthälfte des Landes von den SAF kontrolliert wird. Ende April traf Burhan mit Michail Bogdanow, dem stellvertretenden russischen Außenminister und Sonderbeauftragten des Kremls für Afrika und den Nahen Osten, zusammen, um die Wiederbelebung einer Vereinbarung aus dem Jahr 2017 über die Einrichtung eines russischen Marinestützpunkts an der sudanesischen Küste zu besprechen. Das Abkommen scheiterte 2019 mit dem Sturz von al-Bashir, der den Pakt mit Moskau unterzeichnet hatte, aber der Kreml gab die Hoffnung nie auf. Nach dem Treffen im April sagte Moskau Berichten zufolge zu, als Gegenleistung für Fortschritte bei der Vereinbarung über den Marinestützpunkt alle qualitativen Beschränkungen für seine Militärhilfe an die SAF aufzuheben. Außerdem begannen Russland und der Iran, ihre Nachschuboperationen für die SAF enger zu koordinieren.

Treffen in Moskau

In der Öffentlichkeit haben die SAF ihre Vereinbarung mit Russland heruntergespielt, wahrscheinlich um Rückschläge vom Westen und den Nachbarn zu vermeiden. Ende Mai verkündete ein hochrangiges Mitglied des Souveränen Rates des Landes, eines diplomatischen Sprachrohrs der SAF, im Anschluss an ein Treffen in Moskau, dass Russland „ein logistisches Versorgungszentrum, keine vollständige Militärbasis“ vorgeschlagen habe, um die Lieferung von Waffen und Munition an die SAF zu erleichtern. Die russische Marine hat jedoch Zugang zu der Anlage, und künftige Aufrüstungen sind sehr wahrscheinlich. Die SAF haben auch erklärt, dass sie für ähnliche Vereinbarungen mit Ägypten, Saudi-Arabien und den USA offen sind, aber sie sind mit keinem dieser Länder vorangekommen und halten das Angebot möglicherweise zurück, um mehr Unterstützung von ihnen zu erpressen.

Wegen des Bürgerkriegs im Sudan sind schätzungsweise mindestens zehn Millionen Menschen geflohen, von denen etwa 2,2 Millionen den Sudan verlassen haben. Die Last der Aufnahme dieser Flüchtlinge ist weitgehend auf zwei instabile Länder, den Tschad und Ägypten, gefallen. Inzwischen sind die Kämpfe näher an den Südsudan und Äthiopien herangerückt. Aus Angst vor einem Übergreifen auf Teile Nordäthiopiens, wo der Tigray-Krieg noch immer schwelt, traf sich der äthiopische Premierminister erst vor wenigen Tagen mit Burhan in Port Sudan, um zu versuchen, den Krieg zu beenden. Die USA, Saudi-Arabien, Ägypten und sogar die achtköpfige Intergovernmental Authority on Development, ein ostafrikanischer Handelsblock, haben ebenfalls versucht, Friedensgespräche zu vermitteln.

Waffenschmuggel durch Libyen und den Tschad

Die russische und iranische Unterstützung für die SAF haben jedoch deren Entschlossenheit, weiter zu kämpfen, gestärkt und Friedensbemühungen untergraben. Der Verlust der russischen Unterstützung war ein Rückschlag für die RSF, der sie in Bezug auf finanzielle Hilfe und militärische Ausrüstung von den Vereinigten Arabischen Emiraten abhängiger machte. (Die Vereinigten Arabischen Emirate bestreiten, mehr als nur humanitäre Hilfe zu leisten, obwohl es Beweise dafür gibt, dass sie Waffen durch Libyen und den Tschad geschmuggelt haben, um die RSF zu beliefern). Die Pattsituation wird wohl noch eine Weile andauern, da sich beide Kräfte in ihren jeweiligen Regionen verschanzt haben.

Die erneute Aussicht auf einen russischen Marinestützpunkt am Roten Meer wird die westlichen Mächte verunsichern, doch ist es unwahrscheinlich, dass sie sich kurzfristig stärker im Sudan engagieren werden. Die Präsenz russischer Marineschiffe würde eine erhebliche neue Bedrohung für die amerikanischen, britischen, französischen, deutschen, italienischen und spanischen Marinestützpunkte in Dschibuti darstellen. Noch besorgniserregender ist die verstärkte russisch-iranische Zusammenarbeit, einschließlich der Möglichkeit, dass beide Länder Marinestützpunkte im Sudan erwerben könnten. Die Konflikte in der Ukraine und im Gazastreifen haben jedoch eine höhere Priorität und beanspruchen bereits die Ressourcen der USA und Europas. Darüber hinaus sind weder die RSF noch die SAF glaubwürdige Partner, da sie an einem Putsch gegen zivile Gruppen beteiligt waren und sich weit verbreiteten Anschuldigungen wegen wahlloser Tötungen und möglicher ethnischer Säuberungen ausgesetzt sehen. Ohne ein stärkeres Engagement wird der Westen nur begrenzt in der Lage sein, den Konflikt in diplomatische Bahnen zu lenken.

