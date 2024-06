Es steht ein Datum fest, an dem die Vereinigten Staaten ihre Militärstützpunkte in Niger vollständig aufgeben werden: Am 15. September sollen die amerikanischen Streitkräfte abziehen – zu einer Zeit, in der der Westen weiter an Boden gegenüber dem russischen Einfluss in der Sahelzone verliert. Während dies geschieht, zeichnet sich ein klareres Bild von Moskaus umfassenderer regionaler Strategie ab.

Die Sahelzone ist seit langem eine Brutstätte des weltweiten Terrorismus. Ursprünglich wurde sie im sogenannten Globalen Krieg gegen den Terror als Bedrohung für Afrika und für die Sicherheit der USA und Europas identifiziert, weil sie das Potenzial hat, Extremismus zu nähren und Extremisten über legale Migrationskanäle nach Europa zu leiten. Es überrascht insofern nicht, dass Brüssel und Washington jeweils Hunderte von Millionen Dollar in der Sahelzone ausgegeben haben, wobei Niger einen beträchtlichen Teil der amerikanischen Ausbildung und Unterstützung erhält. Die Tatsache, dass Russland nun inmitten eines stagnierenden Krieges in der Ukraine Ressourcen und Personal nach Afrika entsendet, zeugt von der Bedeutung der Region.

Dies erklärt, warum die USA im März Verhandlungen über den Verbleib in Niger aufgenommen haben. Während dieser Gespräche gaben US-Beamte an, dass sie der nigrischen Junta einen Weg zur Fortsetzung der Beziehungen aufzeigten, der einen geplanten Fahrplan für die Rückkehr zur Demokratie (den kein nigrischer Führer vorlegen konnte) und ein Überdenken ihrer Entscheidung, Yellowcake, ein Urankonzentratpulver, an den Iran zu liefern, beinhaltete. Die Gespräche waren offensichtlich erfolglos; Berichten zufolge hat die Junta bereits zugestimmt, den Verkauf von Hunderten von Tonnen dieser Substanz an den Iran voranzutreiben, auch wenn sie dies bestritten hat. Mitte Mai trafen sich Beamte aus den USA und dem Niger erneut, um in letzter Minute die Spannungen abzubauen und im Lande Fuß fassen zu können, doch auch diese Gespräche scheiterten, sodass die Frist für Washingtons Abreise abgelaufen ist.

Niger steht stellvertretend für die russische Strategie in Afrika

Die USA haben seither einen Großteil ihrer Unterstützung für Niger eingestellt. Obwohl einige in der Regierung erwartet hatten, dass die Lieferungen von Dingen wie Drohnen und Waffen weitergehen würden, sollte dies nicht überraschen. Washington stellt Ländern wie Niger zwar tonnenweise Material zur Verfügung, doch ist dies an Bedingungen geknüpft: Amerika neigt dazu, Regierungen, die durch Putsche an die Macht gekommen sind, keine militärische Unterstützung zu gewähren, und verlangt im Gegenzug in der Regel bestimmte Gespräche und ein gewisses Maß an Einfluss.

Moskau hat keine solchen Vorbehalte. Es hat eine lange Tradition als Waffenlieferant in der Region und nutzt seine Beziehungen, um sich bei den Regimen beliebt zu machen. Russland hat der nigrischen Regierung bereits Flugabwehrsysteme sowie rund 100 russische Soldaten und Militärausbilder zur Verfügung gestellt, um die lokalen Kräfte im Kampf gegen den Terrorismus zu schulen. Die Tatsache, dass Russland Drohnen, Ausrüstung, Waffen und Munition ohne Einschränkungen zur Verfügung stellt, wird es weiterhin von Washington unterscheiden, wenn es mit Regierungen in ganz Afrika zu tun hat.

Niger steht stellvertretend für die russische Strategie in Nord- und Westafrika, aber es ist nur eines von vielen Ländern, die der Kreml zu umwerben versucht. Sao Tome und Principe beispielsweise haben kürzlich ein Abkommen über militärische Zusammenarbeit mit Russland unterzeichnet, das militärische Ausbildung, logistische Unterstützung und „mögliche Kooperationen“ mit russischen Schiffen und Flugzeugen vorsieht.

Der Präsident von Guinea-Bissau besuchte unlängst Moskau und erklärte, Russland sei ein „ständiger und treuer Verbündeter“. Guinea-Bissau hat seit November 2018 ein Militärabkommen mit Russland, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass während der Reise des Präsidenten ein aktualisiertes Rahmenabkommen vorgeschlagen wurde, um die militärische Zusammenarbeit zu verstärken. Russland kündigte außerdem an, dass es eine Botschaft in Äquatorialguinea eröffnen wird. Die EU reagierte nur langsam, hat sich aber inzwischen sehr besorgt über die Entwicklungen geäußert.

Russlands Ziele: Neue Freunde und Handelspartner

Warum ist Russland an diesem Teil Afrikas interessiert? Erstens ist Moskau seit seinem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 auf der Suche nach befreundeten Regierungen, die es auf der internationalen Bühne unterstützen und ihm helfen, eine diplomatische und wirtschaftliche Isolation zu vermeiden. Viele Regierungen in ganz Afrika sind auf die Darstellung des Kremls eingegangen, der den Krieg als antiimperialen Konflikt darstellt. Die Ukraine hat sich gewehrt und Außenminister Dmytro Kuleba bei vier Besuchen seit Anfang 2022 in ein Dutzend afrikanischer Länder entsandt (von denen einige noch nie zuvor eine ukrainische Regierungsdelegation empfangen hatten). Kiew entwickelte auch eine auf Afrika ausgerichtete Kommunikationsstrategie, um der russischen Propaganda entgegenzuwirken.

Zweitens baut Moskau einen Handelskorridor auf, um natürliche Ressourcen aus der Region nach Russland – und weg von Europa – zu leiten. Russland liefert Waffen und Militärausrüstung, während seine Paramilitärs die afrikanischen Militärs und die Bergbauunternehmen schützen. Im Gegenzug erlauben die afrikanischen Militärjuntas russischen Firmen, Gold, Öl, Diamanten und andere wertvolle Rohstoffe zu fördern. Von dort aus kann Russland die Rohstoffe nach Norden zu libyschen Häfen transportieren, wo sie auf Schiffe verladen und dann ins Ausland verkauft werden. (Dank seiner engen Partnerschaft mit Libyen ist Russland auch in der Lage, sein Erdgas als libysches Gas zu tarnen und nach Europa zu verkaufen, was die europäischen Bemühungen untergräbt, seine Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden, und gleichzeitig die Kassen des Kremls füllt.)

Sollte Niger Yellowcake an den Iran verkaufen, wie sowohl nigerianische als auch westliche Beamte behauptet haben, dann wäre der Korridor zum Mittelmeer eine ideale Route. Er ist auch eine hervorragende Wahl für Migranten, die Europa erreichen wollen – eine Reise, die Moskau und Weißrussland in den letzten Jahren nicht nur gebilligt, sondern erleichtert haben, um Zwietracht in der europäischen Politik und Gesellschaft zu säen.

Schließlich, und das ist für die westlichen Interessen vielleicht am folgenreichsten, versucht Russland, seine Verbündeten vom Mittelmeer bis zum Atlantik zu vereinen. Seit langem strebt Russland nach Marinestützpunkten an den Küsten Afrikas (es hatte bereits ein Abkommen mit dem sudanesischen Staatschef Omar al-Bashir geschlossen, der 2019 durch einen Staatsstreich entmachtet wurde). Im Februar begann Moskau Berichten zufolge damit, das westafrikanische Land Togo zu umwerben, um seinen Sahel-Korridor bis zum Atlantischen Ozean zu erweitern.

Andernorts in Westafrika hat der kürzlich in sein Amt eingeführte senegalesische Präsident den Antikolonialismus betont und damit Zweifel an der Zukunft der Beziehungen zwischen Dakar und Frankreich, seiner früheren Patronagemacht, geweckt. Er hat auch offen über eine Annäherung an die prorussische Allianz der Sahelstaaten (bestehend aus Burkina Faso, Mali und Niger) gesprochen. Für Russland würde ein atlantischer Marinestützpunkt einen sichereren Zugang zu den transatlantischen Handelsrouten bedeuten und seine Logistikkette zu seinen Verbündeten in der Sahelzone unterstützen.

Einfluss in Afrika stärkt Moskaus Verhandlungsmacht

Im Mittelpunkt der russischen Afrika-Strategie steht derzeit Libyen, dessen rivalisierende Behörden beide gute Beziehungen zum Kreml vorweisen können. Lange Zeit kämpften Wagner-Söldner an der Seite der Truppen von General Khalifa Haftar im Osten des Landes, während russische Diplomaten Kontakt zur Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis hielten. Neben den mehreren tausend ehemaligen Wagner-Söldnern, die sich bereits im Land aufhielten, schickt Russland seit Februar auch Berufssoldaten nach Libyen.

Allein im vorigen Monat wurden 1800 Soldaten und mehrere hundert Spezialeinheiten entsandt. Seit April haben russische Fregatten mindestens fünf Mal militärische Ausrüstung nach Tobruk geliefert. Moskaus militärische Aufrüstung in Nordafrika stellt eine ernsthafte Bedrohung für Europa dar, aber es ist wahrscheinlicher, dass die russischen Streitkräfte in der gesamten Region eingesetzt werden, als dass sie in Libyen bleiben.

Nach dem Rückzug aus Afghanistan sind die USA entschlossen, auch den Abzug aus Niger reibungslos zu gestalten. 100 US-Soldaten sind bereits abgezogen, aber etwa 1000 verbleiben dort vorerst. Sie werden eine teure Drohnenbasis zurücklassen, die den Regierungen der Sahelzone Informationen und Aufklärung für ihren Kampf gegen islamistische Aufständische lieferte. Washington ist jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass es wichtig ist, islamistische Extremistennetzwerke in der gesamten Sahelzone zu überwachen und gegebenenfalls aktiv zu zerschlagen, und sucht daher weiterhin nach einem neuen Standort für seine Antiterroroperationen.

In der Zwischenzeit hat Russland aktiv dafür gesorgt, dass dies keine leichte Aufgabe für die Vereinigten Staaten sein wird. Moskau baut nicht nur Verbindungen zwischen seinen afrikanischen Verbündeten auf, sondern versucht auch, weiter in die portugiesischsprachigen Länder vorzudringen. Auch die Zusammenarbeit mit dem neuen senegalesischen Präsidenten und anderen Ländern an der Atlantikküste, darunter Togo, hat Priorität. Durch die Bildung engerer Bündnisse in der gesamten Region wird Russland wirtschaftlich und politisch profitieren und gleichzeitig die Fähigkeit erlangen, die Nato auf neue Weise zu bedrohen. All dies wird Moskaus künftige Verhandlungsmacht stärken.



In Kooperation mit