In den vergangenen Jahren hat ein Militär nach dem anderen in Westafrika seine demokratisch gewählten Führer gestürzt, ohne dass dies im Ausland allzu viel Aufmerksamkeit erregt hätte. Zuerst kam Mali, dann der Tschad, dann wieder Mali, Guinea und Burkina Faso. Der Staatsstreich in Niger im vergangenen Monat aber war anders.

Er ließ bei den verbliebenen demokratischen Regierungen der Region, insbesondere im benachbarten Nigeria, die Alarmglocken schrillen. Der Putsch ließ auch Zweifel an der künftigen Durchführbarkeit westlicher Sicherheits- und Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen in der Sahelzone aufkommen und schürte westliche Befürchtungen über ein russisches Vordringen in die Region. Was auch immer in Niamey geschieht, es steht viel mehr auf dem Spiel als die Art des Regimes, das Niger regiert.

Niger gehört zu den ärmsten Ländern

Der Binnenstaat Niger gehört zu den ärmsten und unsichersten Ländern in einer von Armut und Unsicherheit geprägten Region. Auf dem Index für menschliche Entwicklung der Vereinten Nationen steht das Land auf Platz 189 von 191 Ländern. In den fast 65 Jahren seiner Unabhängigkeit hat Niger fünf Putsche erlebt. Nach dem vierten Putsch im Jahr 2011 wurde General Abdourahamane Tchiani mit der Leitung der Präsidentengarde beauftragt. Anstatt den Präsidenten zu schützen, inszenierte Tchiani jedoch den Aufstand vom Juli 2023 und ernannte sich selbst zum neuen Staatsoberhaupt.

Wie die Putschisten in Mali und Burkina Faso behauptete er, dass ein Regimewechsel notwendig sei, um die Sicherheit wiederherzustellen und die islamistischen Aufstände niederzuringen, die die Sahelzone seit mehr als einem Jahrzehnt plagen. (Eine wahrscheinlichere Erklärung ist, dass Gerüchte über die bevorstehende Entlassung Tchianis durch Präsident Mohamed Bazoum ihn zur Machtergreifung bewogen haben. Wie dem auch sei, der Aufstand war bisher erfolgreich, und das Militär genießt große öffentliche Unterstützung.)

Die Sahelzone ist ein Magnet für islamistische Gruppen

Die großen, unbewohnten Wüstengebiete der Sahelzone sind ein Magnet für islamistische Gruppen wie al-Qaida und den Islamischen Staat. Im Jahr 2014 schlossen sich Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien und Niger zur G5-Sahel zusammen, um Aufstandsbekämpfung zu betreiben. Europa und die Vereinigten Staaten unterstützten sie mit erheblichen finanziellen Mitteln und militärischen Kräften, doch es gelang ihnen nicht, die Dschihadisten aus ihren Hochburgen zu vertreiben. Frustriert wandten sich die Juntas in Mali und Burkina Faso in den letzten zwei Jahren von den westlichen Streitkräften ab und stattdessen den russischen Söldnern der Wagner-Gruppe zu. Niger hingegen war stets das pro-westliche Mitglied der G5-Sahel-Allianz.

Für Washington wurde die Sahelzone zur letzten Front im Krieg gegen den Terror. Die USA zogen es vor, vom Niger aus zu operieren, da dieser zentral gelegen ist und eine relativ pro-westliche Regierung hat. Von seinen beiden nigrischen Stützpunkten aus koordiniert das US-Militär die Logistik für die Region und führt Drohnen- und Luftoperationen durch.

Der US-Luftwaffenstützpunkt 101 in Niamey und der Luftwaffenstützpunkt 201 in Agadez sind mit Start- und Landebahnen ausgestattet, die sowohl MQ-9 Reaper-Drohnen als auch große taktische C-130 Hercules-Lufttransportflugzeuge aufnehmen können. AB201 ist der größte Drohnenstützpunkt der Welt und der zweitgrößte Stützpunkt des US-Militärs in Afrika. AB101 beherbergt 1500 französische Soldaten an der Seite ihrer amerikanischen Kollegen. Beide haben nach den Putschen in Mali und Burkina Faso nur an Bedeutung gewonnen, und die Fähigkeit, Drohnenoperationen durchzuführen, ist besonders wichtig, da große Entfernungen über lange Strecken mit minimalen Bodentruppen überwunden werden müssen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Niger ist für Europa nicht weniger wichtig, da es die Besorgnis der Amerikaner über den Terrorismus teilt und außerdem hofft, durch die Stabilisierung der Region den Zustrom illegaler Migranten nach Norden eindämmen zu können. Die militärische Partnerschaftsmission der Europäischen Union in Niger hatte zum Ziel, die Kapazitäten der nigrischen Streitkräfte zur Bekämpfung terroristischer Gruppen im Land zu stärken und die Zentralregierung in die Lage zu versetzen, ihr Gebiet zu halten.

Nachdem das malische Regime die meisten ausländischen Truppen zum Verlassen des Landes aufgefordert hatte, plante Deutschland, seine Truppen und Logistikzentren nach Niger zu verlegen, um die Missionen der Vereinten Nationen und der EU weiterhin zu unterstützen. Italien hatte bereits mehr als 300 Soldaten zur Unterstützung von EU-Missionen in Niger stationiert.

Die größte europäische Präsenz hatten jedoch die Franzosen; auf dem Höhepunkt der französischen Operation Barkhane (2014-22) waren mehr als 5500 französische Soldaten auf einem Stützpunkt in Niamey stationiert. Kein Land hat seinen Einfluss schneller schwinden sehen als Frankreich, angetrieben durch den Antikolonialismus und ein spezifisch antifranzösisches Narrativ, das von den Regimen in Mali und Burkina Faso vorangetrieben und nun von den Putschisten in Niger aufgegriffen wurde. In der Sahelzone ist nur noch der Tschad ein enger Verbündeter Frankreichs.

Frankreich hat in Niger auch wirtschaftliche Interessen zu wahren. Niger ist reich an Uranreserven und deckt nach Kasachstan etwa 20 Prozent des französischen Bedarfs. Das französische Staatsunternehmen Orano besitzt und betreibt drei Uranminen in dem Land. Die Minen sind noch in Betrieb, aber die Putschisten haben gedroht, alle französischen Betreiber, einschließlich Orano, zu vertreiben. Frankreichs Lieferanten sind zwar so breit aufgestellt, dass das Land eine Unterbrechung verkraften könnte, aber es wäre dennoch ein großes Problem.

Russlands Einfluss in der Region nimmt zu

Während der Einfluss des Westens in der Region schwindet, nimmt der Russlands zu. Obwohl der Kreml den Staatsstreich öffentlich verurteilt und zu einer diplomatischen Lösung aufgerufen hat, könnte Moskau von dem Chaos in Niamey profitieren, insbesondere durch den Einsatz von Wagner-Truppen im Land. Da russische Truppen bereits in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, im Sudan und möglicherweise in Burkina Faso präsent sind, wäre es ein großer Gewinn, in Niger Fuß zu fassen, und würde, wie oben beschrieben, die Operationen der USA und Europas bei der Verfolgung ihrer Interessen weiter behindern.

Moskau führt seit langem einen Propagandakrieg gegen Paris und stellt Frankreich als neokoloniale Macht dar, die den Reichtum Afrikas zu ihrem eigenen Vorteil stiehlt, während Russland seine Partner in der Region benutzt, um Sanktionen zu umgehen und Sicherheitshilfe gegen das Recht auf den Abbau der Mineralien des Kontinents einzutauschen.

Staatsstreich findet in der Region ungewöhnliche Beachtung

Der Staatsstreich in Niger zieht nicht nur die Weltmächte an, sondern findet auch in der Region ungewöhnliche Beachtung. Die Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas), der 15 Länder angehören, ist durch eine Reihe von Putschen unter ihren Mitgliedern, darunter Mali, Burkina Faso, Guinea und jetzt Niger, beunruhigt.

Bis zu den Ereignissen in Niamey hatte die Ecowas jedoch auf die militärischen Übernahmen mit geringfügigen Sanktionen und der Ächtung aus der Gruppe, aber nicht mit militärischen Drohungen reagiert. Nigeria hat vor kurzem unter der Führung des neu gewählten Präsidenten Bola Tinubu den Vorsitz der Ecowas übernommen. Tinubu wandte sich scharf gegen den Staatsstreich in seinem nördlichen Nachbarland, verurteilte die Störung der Demokratie und drohte mit einer Intervention der Ecowas zur Wiedereinsetzung Bazoums.

Die internationale Gemeinschaft hat das Vorgehen der Putschisten weitgehend verurteilt und sich geweigert, ihre Legitimität anzuerkennen. Die betroffenen Regierungen sind jedoch unterschiedlich bereit, sich auf diplomatischem Wege zu engagieren, was ihre unterschiedlichen Beweggründe und ihre Risikobereitschaft widerspiegelt.

Nigeria und Benin schlossen ihre Grenzen zu Niger

Die Ecowas hat mehrfach versucht, Vermittler nach Niamey zu schicken, hat sich aber beharrlich geweigert, die Putschisten oder die Übergangsregierung anzuerkennen. Nachdem frühere Strategien gescheitert sind, um Militärputsche in der Sahelzone zurückzudrängen, will der Block einen neuen Präzedenzfall für Nulltoleranz schaffen.

Die Ecowas lehnte den Vorschlag der nigrischen Junta für einen dreijährigen Übergang zur zivilen Kontrolle sofort ab. Der Block stellte eine Militärtruppe in Bereitschaft, um einzugreifen, falls die Vermittlung scheitert. Zehn Mitgliedstaaten (mit Ausnahme der vier Militärregime und Kap Verde) haben zugesagt, sich an einer Intervention zu beteiligen, obwohl es zu Komplikationen kam, als Mali und Burkina Faso erklärten, sie würden die nigrische Junta verteidigen.

Neben der Androhung einer militärischen Reaktion schlossen sowohl Nigeria als auch Benin ihre Grenzen zu Niger – eine enorme Herausforderung für ein verarmtes Land, das von Land umgeben ist. Nigeria stellte auch die Stromlieferungen an Niger ein, das zu 80 Prozent von anderen Ländern abhängig ist, was den Handel lähmte und die Bevölkerung stark belastete.

Abgesehen von der Angst vor der regionalen Ausbreitung von Militärputschen hat Nigeria auch ein unmittelbares Sicherheitsinteresse an Niger. Das nordöstliche Grenzgebiet Nigerias zu Niger war das Zentrum der Dschihadistengruppe Boko Haram. Obwohl die Gruppe weit von ihrem Höhepunkt um das Jahr 2014 entfernt ist, hat sie in letzter Zeit wieder an Stärke gewonnen. Die zunehmende Unsicherheit in Niger bietet Boko Haram die Möglichkeit, sich ins Land zurückzuziehen und neu zu formieren. Für Nigeria ist daher ein stabiles Regime in Niamey, das von westlichen Truppen unterstützt wird, bei weitem die günstigste Option.

Viele in der Region geben Paris die Schuld an der Misere

Frankreich hat der Ecowas seine volle Unterstützung zugesagt, einschließlich der Androhung eines militärischen Eingreifens durch die Organisation. Sollte es zu keiner Einigung zwischen Niamey und der Ecowas kommen, könnte Paris Truppen entsenden, um seine Glaubwürdigkeit zu retten. Frankreich hat in den letzten Jahren in der Sahelzone erheblich an Einfluss verloren, auch wenn Präsident Emmanuel Macron versucht hat, die Beziehungen neu zu gestalten und die koloniale und postkoloniale Vergangenheit hinter sich zu lassen.

Viele in der Region geben Paris immer noch die Schuld an ihrer Misere. Niger und Tschad waren die beiden Länder, die noch gute Beziehungen zu Frankreich unterhielten. Die Franzosen haben sowohl die Möglichkeit als auch den Wunsch, die Wiedereinsetzung von Bazoum zu unterstützen. Ihre Militärstützpunkte in dem Land, auch wenn sie jetzt isoliert sind, würden einer Ecowas-Militärstreitmacht wertvolle logistische und nachrichtendienstliche Informationen liefern. Daher war Frankreich nicht daran interessiert, die Diplomatie zur Bewältigung der Krise voranzutreiben, sondern hat sich stattdessen dafür entschieden, eine gewisse Distanz zu wahren und die Ecowas zu unterstützen.

Die USA hingegen bieten immer wieder den Dialog und diplomatische Lösungen zur Bewältigung der Krise an. Unabhängig davon, wer in Niamey an der Macht ist, will Washington seine Stützpunkte beibehalten, deren Ausbau Hunderte von Millionen Dollar gekostet hat. Obwohl AB101 und AB201 noch sicher sind, wurden Vorkehrungen getroffen, um sensible Daten im Fall des Falles schnell zu demobilisieren und zu vernichten. Die Amerikaner sind vorsichtig, um eine offene Feindseligkeit gegenüber Tchiani und seinen Truppen zu vermeiden, damit die Übergangsführung nicht in die offenen Arme Russlands getrieben wird.

Vertreibung westlicher Truppen könnte Westafrika bedrohen

Russland hat in Afrika eine politische Front eröffnet und den Kontinent in seinen umfassenderen Konflikt mit dem Westen um die Ukraine einbezogen. Mit Hilfe befreundeter Regime kann Moskau antiwestliche Botschaften verbreiten und gleichzeitig seine Fähigkeit zur Umgehung von Sanktionen stärken. Daher versuchen die USA, ihren Wunsch nach Bazoums Wiedereinsetzung mit ihrem Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit Niger in Einklang zu bringen.

Die internationalen Reaktionen auf den Staatsstreich in Niger erfolgen nicht in einem luftleeren Raum. Die zivilen Regierungen in Westafrika haben ein starkes Interesse daran, den „Putschgürtel“ zu zerschlagen, bevor die Instabilität ihre eigenen Regime gefährdet. Nigeria, das die Gespräche innerhalb der Ecowas über diplomatische und militärische Optionen führt, hat regionale Glaubwürdigkeit und direkte Sicherheitsinteressen auf dem Spiel.

Niger ist die letzte große französische und amerikanische Drehscheibe im regionalen Kampf gegen dschihadistische Gruppen, die im Falle einer Vertreibung westlicher Truppen profitieren und dann ganz Westafrika bedrohen könnten. Wenn die Ecowas militärisch eingreift, wird die Gemeinschaft wahrscheinlich politische und logistische Unterstützung von westlichen Mächten erhalten, die nicht wollen, dass sich ein weiteres Land in der Sahelzone dem Osten zuwendet.

In Kooperation mit