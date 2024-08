Man hat sich beinahe daran gewöhnt. Es scheint kein Tag mehr zu vergehen ohne Messerstechereien und ähnliche Gewalttaten, meist inmitten irgendeiner deutschen Innenstadt. So wie jetzt in Solingen.

Größere mediale Aufmerksamkeit finden solche Delikte oft nur noch, wenn sie tödlich enden und von Passanten mit der Handykamera dokumentiert wurden. Dann kann sich nämlich jeder selbst ein Bild davon machen, was in diesem Land inzwischen los ist. Etwa am 31. Mai in Mannheim, als ein aus Afghanistan stammender (und angeblich bestens integrierter) Mann mit einem Messer auf einen Islamkritiker losging, diesen schwer verletzte – und den herbeigeeilten Polizisten Rouven Laur tötete.

Auch was auf diesen Exzess folgte, entspricht mittlerweile einer bedrückenden Routine: Politiker versichern den Hinter­bliebenen, man sei „in Gedanken bei der Familie des Opfers“, der oder die Täter würden „mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft“ beziehungsweise in ihre Heimat­länder abgeschoben. Gleichzeitig rufen die üblichen Schönredner dazu auf, sich von solchen Taten nicht einschüchtern zu lassen, sondern „vielmehr weiterhin friedlich gegen Hass und Hetze einzustehen“ (so die Stellungnahme der Gruppierung „Omas gegen rechts“ nach dem Mannheimer Messerangriff). Keep calm and carry on!

Überforderung der Politik begünstigt Messerangriffe

Die polizeiliche Kriminalstatistik weist seit 2020 „Messerangriffe“ wohl nicht ohne Grund als gesonderten Tatbestand aus, voriges Jahr belief sich die entsprechende Zahl auf 13.844 – also durchschnittlich 38 am Tag. Und die Berliner Universitätsklinik Charité schlägt Alarm wegen des „kontinuierlichen Anstiegs der Zahl der Messerstichverletzten“.

Kein Wunder also, dass laut Erhebungen mittlerweile 70 Prozent der Deutschen ihren Staat vor allem im Bereich der inneren Sicherheit überfordert sehen. Die Debatte über sogenannte Messerverbotszonen etwa vor Bahnhöfen unterstreicht dabei nur die Hilflosigkeit der Politik.

Denn natürlich lässt sich diese Entwicklung nicht trennen von einer vielfach unkontrollierten Massenmigration. Aber an dieser Stelle auf gewisse Kausalitäten aufmerksam zu machen, das ist in Kreisen der vermeintlich Gutgesinnten immer noch ein Tabu.

Dabei steht der gesellschaftliche Frieden – im Wortsinn – längst auf des Messers Schneide. Mein Kollege Ferdinand Knauß zeigt in der Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe auf, wie es so weit kommen konnte.

