Als Unter-21-Jähriger wird er nach Jugendstrafrecht verurteilt. Und da liegt die Höchststrafe bei zehn Jahren Freiheitsentzug – auch für vollendeten Mord. Mwafak hat übrigens in seinem jungen Leben in Deutschland – er kam 2018 per Familiennachzug – bereits mehrere Diebstähle, einen Vergewaltigungsversuch und eine schwere Körperverletzung begangen. Das brachte ihm zwar zwei Verurteilungen ein, aber keine nennenswerte Haftstrafe.